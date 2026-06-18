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18 июня 2026 в 17:05

Аналитик ответила, снизит ли ЦБ ключевую ставку

Аналитик Беленькая: ЦБ может снизить ключевую ставку до 14%

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Центробанк на заседании 19 июня может снизить ставку до 14% годовых, заявила «Татар-информ» руководитель отдела макроэкономического анализа Ольга Беленькая. Она отметила, что у ЦБ есть основания для смягчения.

Особенность момента состоит в том, что текущие данные по инфляции, траектория которой сейчас идет ниже прогноза Банка России на II квартал 2026 года, и экономической активности, в частности неожиданно резкий спад инвестиций в основной капитал в I квартале 2026 года на –14,3% в сочетании с крепким рублем, дают достаточно уверенности в целесообразности продолжения смягчения ДКП, — объяснила Беленькая.

Аналитик подчеркнула, что есть и факторы, требующие осторожности при принятии решения. По ее словам, к ним относятся ускорившиеся годовые темпы роста денежной массы, неопределенность параметров бюджета, высокие темпы роста зарплат и проблемы на топливном рынке.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что к концу 2026 года ключевая ставка Центрального банка России будет снижена до 11,5%. При этом, по его мнению, на ближайшем заседании регулятора ключ упадет до 14%.

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