Суд перенес заседание по делу блогера Лерчек из-за ее неявки

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) не пришла на заседание в Гагаринском суде Москвы, где должны были решить вопрос о ее переезде, передает ТАСС. Заседание перенесли на 13 июля. На данном судебном слушании планировалось рассмотреть вопрос об изменении прежнего места жительства, указанного Чекалиной при смягчении ей меры пресечения.

Заседание отложили на 13 июля в связи с неявкой обвиняемой в суд, — сообщил один из участников процесса.

Ранее государственное обвинение обратилось с просьбой к районному суду возобновить приостановленный уголовный процесс в отношении знаменитости. Точная дата судебного заседания по этому поводу до сих пор не назначена. Изначально суд приостановил разбирательство в отношении Лерчек из-за выявленного у нее рака желудка четвертой стадии.

До этого стало известно, что Лерчек вернулась к занятиям танго после длительного перерыва. Видео с первой совместной тренировкой показал ее жених Луис Сквиччиарини. По его словам, звезда продолжала заниматься танцами даже во время беременности, но на седьмом месяце была вынуждена прекратить тренировки из-за сильных болей.