Тяжелобольная Лерчек вернулась к занятиям танго

Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) вернулась к занятиям танго после длительного перерыва. Видео с первой совместной тренировкой опубликовал в социальной сети ее жених Луис Сквиччиарини.

По словам Луиса, Лерчек продолжала заниматься даже во время беременности. Однако на седьмом месяце была вынуждена прекратить тренировки из-за сильных болей.

Судя по опубликованным кадрам, пара пока только восстанавливает форму после перерыва. Танго сыграло важную роль в отношениях Лерчек и Луиса — именно благодаря этому танцу они познакомились.

Ранее Лерчек вышла на связь после резонансного интервью и поблагодарила подписчиков за поддержку. Она также опубликовала кадры домашнего лечения под капельницей, а позже ее возлюбленный показал, как блогер проводит время с их сыном Даниэлем.

Также Лерчек рассказала, что ей было тяжело сбрить волосы во время лечения онкологии. Она опасалась, что Сквиччиарини может поменять свое отношение к ней в худшую сторону.