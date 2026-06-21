Наступление ВС РФ на Харьков 21 июня: лютые удары, десятки убитых, Купянск

Военблогеры публикуют новые сводки из Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 21 июня 2026 года, как развивается наступление, где были «лютые удары»?

Наступление ВС России на Харьков 21 июня, Купянск

Российские войска нанесли «лютые удары» по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Харькова, Кленового, Лосевки, Митрофановки, Белого Колодезя, Колодезного, Одноробовки, Терновой, Избицкого, Захаровки, Шевяковки и Хатнего, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

Бойня продолжается в Казачьей Лопани — за сутки российские войска продвинулись вглубь на 100 метров, на Волчанском направлении — продвижение ВС РФ на 10 участках составило до 750 метров, перестрелки идут в лесах у Покаляного, Караичного и Волоховки, ТОС ударили по позициям ВСУ в районе Избицкого, пишет источник.

«На Великобурлукском направлении продолжаются ожесточенные бои в районе Петро-Ивановки. „Северяне“ продвинулись на двух участках до 500 метров. Подразделения РХБЗ ГрВ „Север“ нанесли удары ТОС по позициям украинских войск в районе Землянок», — говорится в сообщении.

За сутки у ВСУ десятки убитых — потери украинской стороны в зоне ответственности Северной группировки войск в Харьковской области составили более 60 человек; также уничтожены различные вооружения и техника, пункты управления БПЛА, сообщил «Северный ветер».

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«На Купянском направлении ВС РФ ведут активные боевые действия и увеличивают зону контроля севернее Купянска в Кондрашовке и в окрестностях. Есть успехи в Радьковке. Выше по фронту — продвигаются в районе Петро-Ивановки. На Волчанском направлении продолжаются бои в Лосевке, Украинском и окрестных лесах», — пишет Telegram-канал WarGonzo.

По словам экс-депутата Верховной рады Олега Царева, в Купянске идут городские бои, на 1,5 км увеличена зона контроля в районе Радьковки. ВС РФ продвигаются на Двуречном плацдарме, ожесточенные встречные бои разворачиваются в лесах по берегам реки Нижняя Двуречная в направлении Кутьковки и в районе Долгенького, считает политик. Из района Нововасильевки ВС РФ вышли к Петро-Ивановке, к которой продвигаются и с юга, со стороны Фиголевки, добавил Царев.

«На Харьковском участке стрелковые бои идут в Лосевке, Украинском и в лесах Волчанского района», — заключил он.

Что известно об ударах по целям в Харьковской области

По меньшей мере четыре эпизода ударов пришлось по целям в Харьковской области за сутки, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Цели: железнодорожная инфраструктура, районы размещения техники, склады ГСМ, командные пункты и объекты обеспечения группировки ВСУ. Через область продолжается снабжение сразу нескольких оперативных участков фронта, что делает ее одной из наиболее важных целей для систематического воздействия», — считает Лебедев.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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