Стало известно, кто просил Трампа не пускать в Белый дом «мелкого мерзавца» Guardian: глава Минфина США просил Трампа не пускать Зеленского в Белый дом

Глава Минфина США Скотт Бессент советовал президенту Дональду Трампу не допускать Владимира Зеленского в Белый дом, сообщает газета The Guardian. Министр выступал против визита президента Украины в Вашингтон, который состоялся в начале прошлого года и обернулся скандалом.

Авторы статьи утверждают, что Бессент в отношении Зеленского использовал резкие выражения, назвав его «мелким мерзавцем» и «скользким типом», а также отметил его поведение как неадекватное. При этом риск возникновения скандала беспокоил некоторых помощников Трампа. В частности, его бывший советник по национальной безопасности Майк Уолтц настаивал, чтобы Зеленский явился в официальном костюме.

В результате встречи Трамп отчитал украинского лидера в Белом доме, потребовав прекратить критику президента России Владимира Путина и согласиться на прекращение огня. Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором для демократов, когда тот начал оправдывать свои действия, обвинять Москву и угрожать Соединенным Штатам последствиями конфликта, несмотря на океаническое расстояние.

Ранее Зеленский вернул польскому лидеру Каролю Навроцкому отобранный у него орден Белого орла по почте. На своей странице в соцсетях политик показал процесс отправки бандероли из обычного почтового офиса.