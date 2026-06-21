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21 июня 2026 в 00:57

Стало известно, кто просил Трампа не пускать в Белый дом «мелкого мерзавца»

Guardian: глава Минфина США просил Трампа не пускать Зеленского в Белый дом

Белый дом, США Белый дом, США Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Глава Минфина США Скотт Бессент советовал президенту Дональду Трампу не допускать Владимира Зеленского в Белый дом, сообщает газета The Guardian. Министр выступал против визита президента Украины в Вашингтон, который состоялся в начале прошлого года и обернулся скандалом.

Авторы статьи утверждают, что Бессент в отношении Зеленского использовал резкие выражения, назвав его «мелким мерзавцем» и «скользким типом», а также отметил его поведение как неадекватное. При этом риск возникновения скандала беспокоил некоторых помощников Трампа. В частности, его бывший советник по национальной безопасности Майк Уолтц настаивал, чтобы Зеленский явился в официальном костюме.

В результате встречи Трамп отчитал украинского лидера в Белом доме, потребовав прекратить критику президента России Владимира Путина и согласиться на прекращение огня. Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором для демократов, когда тот начал оправдывать свои действия, обвинять Москву и угрожать Соединенным Штатам последствиями конфликта, несмотря на океаническое расстояние.

Ранее Зеленский вернул польскому лидеру Каролю Навроцкому отобранный у него орден Белого орла по почте. На своей странице в соцсетях политик показал процесс отправки бандероли из обычного почтового офиса.

США
Скотт Бессент
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
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