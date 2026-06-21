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21 июня 2026 в 14:20

Гибель мирных в Крыму, пожар под Краснодаром: как ВСУ атакуют РФ 21 июня

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
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По данным Минобороны РФ, средства ПВО уничтожили 239 беспилотных летательных аппаратов. Четыре человека погибли и 28 пострадали при атаке Вооруженных сил Украины на Керченский полуостров. На нефтяном терминале в поселке Чушка Темрюкского района Краснодарского края произошло возгорание в результате удара дрона ВСУ. Подробности — в материале NEWS.ru.

Силы ПВО уничтожили над Россией 239 дронов ВСУ

Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 239 украинских беспилотников над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Ростовской областей.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 239 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в сообщении.

По данным ведомства, силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили украинские беспилотники над территориями Краснодарского края, Крыма, Республики Адыгея. Также Вооруженные силы Украины пытались атаковать акватории Азовского и Черного морей, уточнили в министерстве.

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дрон ВСУ упал на жилой дом в Севастополе

Беспилотный летательный аппарат ВСУ упал на крышу многоквартирного жилого дома в самом центре Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. В результате инцидента никто из граждан не пострадал, однако в целях безопасности экстренные службы оперативно проводят эвакуацию людей.

«Сейчас территория оцеплена, людей эвакуируют в место временного размещения. Специалисты принимают решение по работе с взрывоопасным предметом», — написал губернатор.

Украинский дрон атаковал нефтяной терминал в краснодарском поселке

На нефтяном терминале в поселке Чушка Темрюкского района Краснодарского края произошло возгорание в результате атаки дрона ВСУ, сообщил оперштаб Кубани. На место происшествия прибыли экстренные службы для ликвидации последствий удара и тушения пожара.

В Темрюкском районе на Керченской переправе под удар БПЛА попал гражданский паром «Панагия». По предварительной информации, в результате инцидента один человек погиб, а еще один получил ранения. Кроме того, падение обломков дронов зафиксировано в Тихорецком и Белоглинском районах края.

«На месте работают специальные и экстренные службы. Пострадавших нет», — уточнили в оперштабе.

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Четыре человека погибли при атаке ВСУ на Керченский полуостров

Четыре человека погибли и 28 пострадали на Керченском полуострове при атаке беспилотников Вооруженных сил Украины, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, семьям жертв будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

«В результате атаки вражеских БПЛА на Керченский полуостров, к сожалению, есть жертвы среди гражданского населения. По информации на данный момент, четыре человека погибли, 28 получили ранения», — говорится в сообщении.

Глава региона отметил, что на всех местах происшествий работают представители профильных органов и служб. Он подчеркнул, что будет держать ситуацию на своем личном контроле.

Беспилотник ВСУ поразил многоэтажку в городе Строителе Белгородской области

В городе Строителе Яковлевского округа беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом, сообщил оперативный штаб Белгородской области. В результате детонации в одной из квартир предварительно нет пострадавших. В настоящее время на месте происшествия работают все оперативные службы.

«В результате инцидента загорелся балкон, и пожарные расчеты ликвидировали возгорание. При этом повреждены фасад и окна здания», — говорится в публикации.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В ДНР при атаке дронов ВСУ погиб один мирный житель

В результате атак ударными беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины один человек погиб, а еще один мирный житель ДНР получил ранения, сообщил в социальных сетях глава региона Денис Пушилин. Пострадавшему в Центрально-Городском районе Горловки мужчине 1968 года рождения оказывается медицинская помощь.

«В Старобешевском муниципальном округе, на трассе Донецк — Новоазовск — Седово, неподалеку от села Раздольного, погиб мужчина, родившийся в 1969 году», — написал Пушилин.

Повреждения зафиксированы в ряде муниципальных округов: в Макеевке, Горловке, Амвросиевском, Волновахском, Володарском, Старобешевском и Шахтерском округах. Повреждены два домостроения, пять объектов гражданской инфраструктуры, а также пострадали автобус, 13 грузовых и четыре легковых автомобиля.

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