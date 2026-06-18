В ГД ответили, какую тактику стоит использовать РФ для борьбы с дронами ВСУ Депутат Журавлев: РФ стоит учесть тактику США в Иране для отражения атак ВСУ

Россия должна изучить стратегию США в Иране для отражения беспилотных атак ВСУ, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, целями российской армии должны стать западные цеха, производящие дроны для Киева.

Ударов [ВСУ] может быть все больше, причем все ближе к центру Москвы, поскольку растет число беспилотников, запускаемых Украиной по нашей территории. Ясно, что БПЛА собирают в Европе — украинская промышленность попросту на такое неспособна. И известны даже точные адреса заводов, производящих комплектующие. Думаю, совершенно справедливо было бы ударить по этим цехам. Это же не боевые действия против той же Германии, а борьба с оружейным лобби, которое убивает россиян. Поступить по примеру [Дональда] Трампа (президент США. — NEWS.ru), который делал вид, что воюет не с Ираном, а с иранской ядерной программой, — высказался Журавлев.

Он отметил, что не стоит игнорировать и возможность уничтожения спутниковой системы Starlink. По словам депутата, также важно разрушить логистическую инфраструктуру ВСУ: мосты, тоннели и железнодорожные станции, через которые западное вооружение поступает на передовую.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что Киев, атакуя Москву, пытается повлиять на Трампа и изменить его позицию по украинскому конфликту. По его словам, Вооруженные силы Украины используют не только боевые, но и психологические методы, делая российскую столицу главной целью своих ударов.