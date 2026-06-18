Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 июня 2026 в 16:34

В ГД ответили, какую тактику стоит использовать РФ для борьбы с дронами ВСУ

Депутат Журавлев: РФ стоит учесть тактику США в Иране для отражения атак ВСУ

Алексей Журавлев Алексей Журавлев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия должна изучить стратегию США в Иране для отражения беспилотных атак ВСУ, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, целями российской армии должны стать западные цеха, производящие дроны для Киева.

Ударов [ВСУ] может быть все больше, причем все ближе к центру Москвы, поскольку растет число беспилотников, запускаемых Украиной по нашей территории. Ясно, что БПЛА собирают в Европе — украинская промышленность попросту на такое неспособна. И известны даже точные адреса заводов, производящих комплектующие. Думаю, совершенно справедливо было бы ударить по этим цехам. Это же не боевые действия против той же Германии, а борьба с оружейным лобби, которое убивает россиян. Поступить по примеру [Дональда] Трампа (президент США. — NEWS.ru), который делал вид, что воюет не с Ираном, а с иранской ядерной программой, — высказался Журавлев.

Он отметил, что не стоит игнорировать и возможность уничтожения спутниковой системы Starlink. По словам депутата, также важно разрушить логистическую инфраструктуру ВСУ: мосты, тоннели и железнодорожные станции, через которые западное вооружение поступает на передовую.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что Киев, атакуя Москву, пытается повлиять на Трампа и изменить его позицию по украинскому конфликту. По его словам, Вооруженные силы Украины используют не только боевые, но и психологические методы, делая российскую столицу главной целью своих ударов.

Власть
Россия
США
ВСУ
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мирный житель стал жертвой атаки ВСУ на Горловку
Путин пообещал слонам из Лаоса лучшие условия в Казани
Доцент ответила, почему белые акулы могут подходить к берегу
Бузова нашла крайних в своем падении
Политолог ответил, какие риски таит подписанный Ираном и Трампом договор
Российские самолеты принесли неприятные «подарки» ВСУ в ДНР и под Сумами
Рютте анонсировал крупнейшую трансформацию НАТО в истории
Выпивший житель Бурятии «отомстил» чужому автомобилю
Глава Пентагона «проигнорировал» Украину после важной встречи НАТО
В СК пообещали установить всех причастных к атакам БПЛА на Подмосковье
Под днищем автомобиля в автосалоне нашли подозрительную коробку
Сын Байдена устроился на работу в центр реабилитации для наркозависимых
Симоньян назвала главную черту характера Путина
Врач дала советы по предотвращению приступов мигрени
Захарова призвала Молдавию прекратить уголовное преследование главы КСРС
«Верю, что живы. Мне так легче»: мать о пропавших 13 лет назад сыновьях
В ГД ответили, какую тактику стоит использовать РФ для борьбы с дронами ВСУ
Лавров анонсировал новые массированные удары по объектам ВСУ
Путин озвучил объемы товарооборота между Россией и Вьетнамом
Музыкальный критик ответил, ждет ли Пугачеву новая волна популярности
Дальше
Самое популярное
Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать

Обстановка в Крыму 17 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать
Регионы

Обстановка в Крыму 17 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.