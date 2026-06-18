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18 июня 2026 в 10:18

Полковник ответил, почему ВСУ выбрали Москву своей главной целью

Полковник Матвийчук: Киев с помощью атак на Москву пытается повлиять на Трампа

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
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Киев с помощью атак на Москву пытается повлиять на президента США Дональда Трампа, стремясь изменить его позицию по украинскому конфликту, заявил NEWS.ru военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, для этого Вооруженные силы Украины используют не только военные, но и психологические методы, делая столицу России главной целью для ударов.

Первая причина атаки ВСУ на Москву, что страны Европы исправно начали поставлять дроны Украине. Вторая, что столица РФ — это символ страны. Удары по Москве, как полагает Владимир Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru), увеличивают его шансы, что Соединенные Штаты изменят свое мнение касательно конфликта. Кроме того, глава европейского государства презентовал Трампу свою баллистическую ракету и сказал, что переломит ход действий на поле боя. Атаки ВСУ на Москву — это психологическая и информационная операция. Она направлена чисто на внешнего потребителя, так как большинство дронов, как вы видите, целей в РФ не достигают. Я полагаю, что БПЛА для ударов по Московскому региону запускались с территории России так называемыми спящими ячейками, — сказал Матвийчук.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что средства ПВО сбили 14 беспилотников ВСУ на подлете к городу. По его словам, на места падения обломков БПЛА прибыли экстренные службы.

До этого сообщалось, что Трамп готов пойти на уступки по Украине в обмен на помощь союзников в Ормузском проливе. Отмечается, что Вашингтону потребуется участие стран G7 для разминирования водной артерии, при этом Европа рассчитывает на сохранение поддержки Киева.

Москва
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