Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 июня 2026 в 09:32

Более 10 дронов ВСУ сбили на подлете к Москве

Собянин: 14 беспилотников ВСУ сбили на подлете к Москве

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Средства ПВО сбили 14 беспилотников ВСУ на подлете к Москве, заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. По его словам, на места падения обломков БПЛА прибыли экстренные службы.

Атака десяти БПЛА отражена силами ПВО Минобороны. <…> Уничтожены еще четыре вражеских БПЛА, летевших на Москву, — написал Собянин.

Ранее сообщалось, что атака дронов на Москву 18 июня стала крупнейшей за два года. Тогда же появились данные, что с начала суток силы ПВО перехватили 85 БПЛА. До этого рекордом считалось 17 мая, когда в первой половине суток было сбито 83 беспилотника.

Тем временем в Минобороны РФ заявили, что средства противовоздушной обороны в ночь на 18 июня уничтожили 555 украинских беспилотников в небе над Россией. По информации военного ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись 18 регионов страны. В частности, дроны удалось сбить над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Смоленской областей, над Московским регионом, Республикой Крым и акваторией Азовского моря.

Москва
Россия
Сергей Собянин
атаки БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач рассказал, как оценить продолжительность жизни по объему бедер
«Медузное желе» заполонило акватории Черного и Азовского морей
Прокуратура заинтересовалась ситуацией с аэропортами московского узла
«Расшатывать ситуацию»: член СВОП о планах Киева сделать Крым островом
Мужчина погиб при атаке украинского беспилотника на машину под Белгородом
Терапевт ответила, когда из-за усталости нужно обратиться к врачу
Названа дата проведения выборов губернатора Брянской области
Лантратова помогла бойцу СВО
Пожар в «МЕГЕ Белая Дача» охватил 2 тыс. квадратов
Назван уровень ключевой ставки, при котором вырастет спрос на квартиры
Путина и глав делегаций всех 11 стран АСЕАН встретили овациями
Маркетолог оценила роль искусственного интеллекта на рынке труда
Атака ВСУ на Москву 18 июня: подробности, повреждения, что с «Садоводом»
Путин прибыл в выставочный центр «Казань экспо» на саммит Россия — АСЕАН
В Пентагоне раскрыли, что США будут требовать от союзников по НАТО
В ЕП рассказали, как Европе нужно начать диалог с Россией
Стало известно, какая страна может поучаствовать в мониторинге выборов в ГД
В России проведут эксперименты по созданию атмосферы в космических кораблях
В Азербайджане рассказали об укреплении гуманитарного сотрудничества с РФ
Полковник ответил, почему ВСУ выбрали Москву своей главной целью
Дальше
Самое популярное
Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Обстановка в Крыму 15 июня: что с поездами, как доехать, автобусы в Керчи
Регионы

Обстановка в Крыму 15 июня: что с поездами, как доехать, автобусы в Керчи

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.