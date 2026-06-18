Более 10 дронов ВСУ сбили на подлете к Москве

Более 10 дронов ВСУ сбили на подлете к Москве Собянин: 14 беспилотников ВСУ сбили на подлете к Москве

Средства ПВО сбили 14 беспилотников ВСУ на подлете к Москве, заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. По его словам, на места падения обломков БПЛА прибыли экстренные службы.

Атака десяти БПЛА отражена силами ПВО Минобороны. <…> Уничтожены еще четыре вражеских БПЛА, летевших на Москву, — написал Собянин.

Ранее сообщалось, что атака дронов на Москву 18 июня стала крупнейшей за два года. Тогда же появились данные, что с начала суток силы ПВО перехватили 85 БПЛА. До этого рекордом считалось 17 мая, когда в первой половине суток было сбито 83 беспилотника.

Тем временем в Минобороны РФ заявили, что средства противовоздушной обороны в ночь на 18 июня уничтожили 555 украинских беспилотников в небе над Россией. По информации военного ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись 18 регионов страны. В частности, дроны удалось сбить над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Смоленской областей, над Московским регионом, Республикой Крым и акваторией Азовского моря.