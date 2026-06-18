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18 июня 2026 в 08:21

Силы ПВО сбили 555 украинских беспилотников над Россией за ночь

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
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Дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на 18 июня уничтожили более 550 украинских беспилотников в небе над Россией, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись 18 регионов страны.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 555 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — отметили в министерстве.

Так, вражеские дроны удалось сбить над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ростовской и Рязанской областей. Также БПЛА были ликвидированы над Московским регионом, Республикой Крым и акваторией Азовского моря.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили около 180 беспилотников на подлете к столице. По его данным, работа средств противовоздушной обороны продолжается. Атака дронов ВСУ на Москву 18 июня стала крупнейшей за два года.

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