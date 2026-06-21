Беспилотник ВСУ упал на крышу многоэтажки Дрон ВСУ рухнул на жилой дом в Севастополе

Беспилотный летательный аппарат ВСУ упал на крышу многоквартирного жилого дома в самом центре Севастополя, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. В результате инцидента никто из граждан не пострадал, однако в целях безопасности экстренные службы оперативно проводят эвакуацию людей.

Сейчас территория оцеплена, людей эвакуируют в место временного размещения. Специалисты принимают решение по работе с взрывоопасным предметом, — написал губернатор.

Ранее Развожаев заявил, что в городе силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы продолжают отражать атаку беспилотных летательных аппаратов, сбив уже пять дронов. Воздушная тревога в городе не отменялась.

До этого стало известно, что российские средства противовоздушной обороны за неделю сбили 3909 беспилотников самолетного типа, 89 управляемых авиабомб и восемь крылатых ракет «Фламинго», сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, перехвачены пять реактивных снарядов HIMARS.

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