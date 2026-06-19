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19 июня 2026 в 12:33

В Минобороны заявили о тысячах сбитых дронов за неделю

Минобороны России: ПВО за неделю сбила 3909 дронов и 89 авиабомб

Фото: МО РФ
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Российские средства противовоздушной обороны за неделю сбили 3909 беспилотников самолетного типа, 89 управляемых авиабомб и восемь крылатых ракет «Фламинго», сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, перехвачены пять реактивных снарядов HIMARS.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 89 управляемых авиационных бомб, 5 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, 8 крылатых ракет наземного базирования «Фламинго» и 3 909 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

С начала СВО уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 165 087 беспилотников, 662 зенитных ракетных комплекса. Кроме того, противник потерял 29 833 танка и других боевых бронированных машин, 35 410 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 64 436 единиц специальной автомобильной техники.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что российские средства ПВО за день отразили масштабную атаку украинских беспилотников над рядом регионов РФ. В период с 07:00 до 20:00 мск были перехвачены и уничтожены 234 украинских БПЛА самолетного типа.

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