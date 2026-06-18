Минобороны раскрыло число сбитых за день украинских БПЛА Минобороны РФ сообщило об уничтожении 234 БПЛА над регионами России

Российские средства ПВО за день отразили масштабную атаку украинских беспилотников над рядом регионов РФ, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. В период с 07:00 до 20:00 мск были перехвачены и уничтожены 234 украинских БПЛА самолетного типа.

В течение дня в период с 07:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 234 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона и Республики Крым, — сказано в сообщении.

Ранее в пресс-службе Минобороны РФ заявили, что дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на 18 июня уничтожили более 550 украинских беспилотников в небе над Россией. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись 18 регионов страны. В том числе БПЛА были ликвидированы над Московским регионом, Республикой Крым и акваторией Азовского моря.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил: силы ПВО сбили около 180 беспилотников на подлете к столице. По его данным, работа средств противовоздушной обороны продолжается. Атака дронов ВСУ на Москву 18 июня стала крупнейшей за два года.