Минобороны раскрыло число сбитых за день украинских БПЛА

Российские средства ПВО за день отразили масштабную атаку украинских беспилотников над рядом регионов РФ, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. В период с 07:00 до 20:00 мск были перехвачены и уничтожены 234 украинских БПЛА самолетного типа.
В течение дня в период с 07:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 234 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона и Республики Крым, — сказано в сообщении.
Ранее в пресс-службе Минобороны РФ заявили, что дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на 18 июня уничтожили более 550 украинских беспилотников в небе над Россией. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись 18 регионов страны. В том числе БПЛА были ликвидированы над Московским регионом, Республикой Крым и акваторией Азовского моря.
До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил: силы ПВО сбили около 180 беспилотников на подлете к столице. По его данным, работа средств противовоздушной обороны продолжается. Атака дронов ВСУ на Москву 18 июня стала крупнейшей за два года.