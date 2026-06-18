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18 июня 2026 в 21:18

Минобороны раскрыло число сбитых за день украинских БПЛА

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 234 БПЛА над регионами России

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
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Российские средства ПВО за день отразили масштабную атаку украинских беспилотников над рядом регионов РФ, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. В период с 07:00 до 20:00 мск были перехвачены и уничтожены 234 украинских БПЛА самолетного типа.

В течение дня в период с 07:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 234 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона и Республики Крым, — сказано в сообщении.

Ранее в пресс-службе Минобороны РФ заявили, что дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на 18 июня уничтожили более 550 украинских беспилотников в небе над Россией. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись 18 регионов страны. В том числе БПЛА были ликвидированы над Московским регионом, Республикой Крым и акваторией Азовского моря.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил: силы ПВО сбили около 180 беспилотников на подлете к столице. По его данным, работа средств противовоздушной обороны продолжается. Атака дронов ВСУ на Москву 18 июня стала крупнейшей за два года.

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