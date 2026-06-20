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20 июня 2026 в 03:53

Силы ПВО сбили пять БПЛА ВСУ в Севастополе

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
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В Севастополе силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы продолжают отражать атаку беспилотных летательных аппаратов, сбив уже пять дронов, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Воздушная тревога в городе не отменена.

В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Воздушная тревога не отменена. Продолжайте оставаться в безопасных местах. Сбито пять БПЛА в районе Северной стороны, Балаклавы и мыса Фиолент, — написал он.

Ранее российские средства противовоздушной обороны за неделю сбили 3909 беспилотников самолетного типа, 89 управляемых авиабомб и восемь крылатых ракет «Фламинго», сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, перехвачены пять реактивных снарядов HIMARS.

До этого мэр столицы Сергей Собянин заявил, что системы ПВО сбили три беспилотника ВСУ на подлете к Москве. По его словам, на месте падения обломков БПЛА работали оперативные службы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что из-за последствий атаки БПЛА 18 июня во время пожара в Жуковском погибла восьмилетняя девочка. Кроме того, после атаки в Подмосковье было повреждено 18 домов.

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