Восьмилетняя девочка погибла в Подмосковье после атаки БПЛА Воробьев: восьмилетняя девочка погибла при пожаре в Жуковском после атаки БПЛА

Из-за последствий атаки БПЛА 18 июня во время пожара в Жуковском погибла восьмилетняя девочка, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Кроме того, после атаки в Подмосковье повреждено 18 домов.

К сожалению, из-за последствий вчерашней атаки БПЛА в Жуковском во время пожара погибла 8-летняя девочка. В момент происшествия она находилась дома вместе с бабушкой, женщина не пострадала. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Мы окажем семье всю необходимую помощь и поддержку, — сказал Воробьев.

На всех поврежденных объектах специалисты оценивают объем восстановительных работ, отметил губернатор. По его словам, для всех пострадавших предусмотрены компенсационные выплаты.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь с 17 на 18 июня произошла масштабная атака БПЛА на российские регионы. Силы ПВО за ночь сбили над Россией почти тысячу украинских беспилотников. Были сбиты 992 дрона, в том числе 194 — на подлете к Москве, четыре крылатые ракеты «Фламинго», 10 управляемых авиабомб и три снаряда HIMARS.

До этого стало известно, что дежурные средства ПВО ночью уничтожили более 550 украинских беспилотников в небе над Россией. Атаке ВСУ с воздуха подверглись 18 регионов страны, в том числе Астраханская, Белгородская, Рязанская области, Московский регион и Республика Крым.