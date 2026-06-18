В Минобороны раскрыли число сбитых за сутки дронов ВСУ Силы ПВО сбили 992 украинских дрона за сутки

Российские силы противовоздушной обороны за сутки уничтожили почти тысячу дронов ВСУ в зоне проведения спецоперации, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. Также были уничтожены четыре крылатые ракеты «Фламинго», три снаряда HIMARS и 10 управляемых авиабомб.

Средствами СВО сбиты 10 управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 992 БПЛА самолетного типа, — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России в ночь на 18 июня ударили по энергетическим объектам Украины в ответ на террористические атаки Киева. Были поражены склад горюче-смазочных материалов в населенном пункте Борисполь-2 Киевской области и нефтеперерабатывающий завод Затурино в Полтавской области.

До этого стало известно, что дежурные средства ПВО ночью уничтожили более 550 украинских беспилотников в небе над Россией. Атаке ВСУ с воздуха подверглись 18 регионов страны, в том числе Астраханская, Белгородская, Рязанская области, Московский регион и Республика Крым.