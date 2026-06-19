Системы ПВО сбили три беспилотника на подлете к Москве

Системы ПВО сбили три беспилотника ВСУ на подлете к Москве, заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. По его словам, на месте падения обломков БПЛА работают оперативные службы.

Силами ПВО Минобороны уничтожены три БПЛА, летевших на Москву, — написал Собянин.

Ранее сообщалось,что система защиты неба «Купол Донбасса» нейтрализовала 17 украинских дронов в небе над ДНР. Цели были поражены силами ПВО и мобильных огневых групп.

Тем временем в Минобороны РФ заявили, что российские средства ПВО сбили 133 беспилотника ВСУ за ночь. Дроны уничтожили в 12 регионах и над акваторией Черного моря. В ведомстве уточнили, что беспилотники сбили в Брянской, Белгородской, Калужской, Курской областях, а также в Крыму и в Московском регионе.

До этого глава ДНР Денис Пушилин заявил, что один человек погиб, еще 12 мирных жителей пострадали в результате атак беспилотников ВСУ на территорию региона. По его информации, в Калининском районе Горловки дрон атаковал автозаправочный комплекс. На трассе Донецк — Мариуполь у поворота на село Березовое пострадала женщина 2003 года рождения.