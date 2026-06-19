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19 июня 2026 в 07:58

Более 100 «птичек» ВСУ уничтожили в России за ночь

Минобороны РФ: средства ПВО сбили 133 беспилотника ВСУ за ночь

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Российские средства ПВО сбили 133 беспилотника ВСУ за ночь, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в МАКСе. Дроны уничтожили в 12 регионах и над акваторией Черного моря.

В течение ночи в период с 20:00 мск 18 июня до 7:00 мск 19 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 133 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что беспилотники сбили в Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Воронежской, Орловской, Смоленской, Тульской, Ростовской и Рязанской областях. Также БПЛА уничтожили в Крыму и в Московском регионе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что число пострадавших после атаки БПЛА в Московской области достигло 17 человек. По его словам, все пострадавшие получают необходимую медпомощь.

До этого стало известно, что дежурные средства ПВО ночью 18 июня уничтожили более 550 украинских беспилотников в небе над Россией. Атаке ВСУ с воздуха подверглись 18 регионов страны, в том числе Астраханская, Белгородская, Рязанская области, Московский регион и Республика Крым.

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