Число пострадавших при атаке БПЛА в Подмосковье возросло Воробьев: число пострадавших после атаки БПЛА в Подмосковье достигло 17 человек

Число пострадавших после атаки БПЛА в Московской области достигло 17 человек, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в МАКСе. По его словам, все пострадавшие получают необходимую медпомощь.

На этот час в результате атаки БПЛА в Московской области пострадали 17 человек, в том числе двое детей, — написал Воробьев.

Ранее Воробьев сообщил, что в результате удара БПЛА в Московской области пострадали 16 человек, включая двоих детей 10 и трех лет. В настоящий момент предпринимались усилия по тушению пожаров.

Также в пресс-службе Минобороны РФ заявили, что вооруженные силы России в ночь на 18 июня ударили по энергетическим объектам Украины в ответ на террористические атаки Киева. По информации ведомства, были поражены склад горюче-смазочных материалов в населенном пункте Борисполь-2 Киевской области и нефтеперерабатывающий завод.

До этого сообщалось, что не менее 113 беспилотников ВСУ сбили в Брянской области ночью. По его данным, пострадавших и разрушений не было, на местах работали оперативные службы.