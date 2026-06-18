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18 июня 2026 в 11:54

Воробьев назвал число пострадавших в результате атаки БПЛА в Подмосковье

Воробьев: 16 человек пострадали в результате атаки БПЛА в Подмосковье

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В результате удара БПЛА в Московской области пострадали шестнадцать человек, включая двоих детей 10 и трех лет, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в МАКС. В настоящий момент предпринимаются усилия по тушению пожаров и устранению последствий инцидента.

Продолжается тушение пожаров и ликвидация последствий атаки. Все экстренные и оперативные службы работают в усиленном режиме и делают все возможное для обеспечения безопасности жителей, — отметил он.

Он добавил, что все экстренные и оперативные службы работают в усиленном режиме и делают все возможное для обеспечения безопасности жителей. Также он отметил, что все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь и находятся под постоянным наблюдением врачей. Кроме того, он подчеркнул, что власти находятся на связи с семьями и окажут всю необходимую поддержку каждому, кого затронула эта атака.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что средства ПВО сбили 14 беспилотников ВСУ на подлете к Москве. По его словам, на места падения обломков БПЛА прибыли экстренные службы.

Андрей Воробьев
БПЛА
атаки
Московская область
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