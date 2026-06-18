В Брянской области отразили атаку более 100 беспилотников Не менее 113 беспилотников ВСУ сбили в Брянской области ночью

Не менее 113 беспилотников ВСУ сбили в Брянской области ночью, сообщил оперштаб региона в своем Telegram-канале. По его данным, пострадавших и разрушений нет, на местах работают оперативные службы.

Прошедшей ночью над территорией Брянской области <...> уничтожены 113 вражеских БПЛА самолетного типа, — говорится в сообщении.

Ранее женщина погибла в результате удара ВСУ по гражданскому автомобилю в Кременском округе ЛНР. По словам главы региона Леонида Пасечника, еще два человека получили ранения, их доставили в больницу.

До этого глава Энергодара Максим Пухов сообщил, что в результате ударов дронов Вооруженных сил Украины по городу-спутнику Запорожской АЭС пострадали четыре человека. Один из раненых скончался на месте происшествия от полученных травм.

16 июня врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук заявил, что в результате атаки ВСУ на машину скорой помощи пострадали трое медицинских работников. Инцидент произошел в деревне Кветунь Трубчевского района. Все пострадавшие были оперативно доставлены в медицинское учреждение.