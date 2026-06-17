В результате ударов дронов Вооруженных сил Украины по городу-спутнику Запорожской АЭС пострадали четыре человека, сообщил глава города Максим Пухов в своем личном канале в МАКСе. Один из раненых скончался на месте происшествия от полученных травм.

Сегодня для нашего города тяжелый день, — написал Пухов.

Ранее дрон ВСУ атаковал автобус с детьми. В салоне в момент нападения находились воспитанники детско-юношеской спортивной школы № 2 белорусского города Речицы. Подростки ехали из Гомеля в Геленджик на отдых. Всего в тот момент в автобусе находились 44 пассажира, из них 28 детей-спортсменов. Согласно последним данным, в результате атаки пострадали восемь человек, в том числе шестеро детей.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что игнорирование Западом терактов со стороны Киева провоцирует Украину на новые преступления, и это особенно очевидно на фоне недавней атаки на автобус с детской футбольной командой в Брянской области.