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17 июня 2026 в 19:15

«Тяжелый день»: мэр Энергодара раскрыл последствия атаки ВСУ

Украинский дрон убил жителя Энергодара

Последствия ударов дронов ВСУ по Энергодару Последствия ударов дронов ВСУ по Энергодару Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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В результате ударов дронов Вооруженных сил Украины по городу-спутнику Запорожской АЭС пострадали четыре человека, сообщил глава города Максим Пухов в своем личном канале в МАКСе. Один из раненых скончался на месте происшествия от полученных травм.

Сегодня для нашего города тяжелый день, — написал Пухов.

Ранее дрон ВСУ атаковал автобус с детьми. В салоне в момент нападения находились воспитанники детско-юношеской спортивной школы № 2 белорусского города Речицы. Подростки ехали из Гомеля в Геленджик на отдых. Всего в тот момент в автобусе находились 44 пассажира, из них 28 детей-спортсменов. Согласно последним данным, в результате атаки пострадали восемь человек, в том числе шестеро детей.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что игнорирование Западом терактов со стороны Киева провоцирует Украину на новые преступления, и это особенно очевидно на фоне недавней атаки на автобус с детской футбольной командой в Брянской области.

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