МИД раскрыл, кто поощряет Украину на новые теракты

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17 июня 2026 в 17:24

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Мирошник: игнорирование терактов Киева провоцирует новые атаки

Родион Мирошник Родион Мирошник Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru
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Игнорирование Западом терактов со стороны Киева провоцирует Украину на новые преступления, и это особенно очевидно на фоне недавней атаки на автобус с детской футбольной командой в Брянской области, заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Дипломат подчеркнул, что отсутствие достаточной реакции и санкционных мер лишь усиливает дерзость украинской стороны.

Когда эти преступления игнорируются, на них не происходит достаточной реакции, не вводятся санкции, не оказывается давление на преступника, то это добавляет азарта и тем самым провоцируется каждый новый шаг со стороны террориста, который идет все дальше и дальше в совершении своих преступных деяний, — сказал дипломат.

Дрон ВСУ атаковал автобус 17 июня. В салоне в момент нападения находились воспитанники детско-юношеской спортивной школы № 2 белорусского города Речицы. Подростки ехали из Гомеля в Геленджик на отдых. Всего в тот момент в автобусе находились 44 пассажира, из них 28 детей-спортсменов. Согласно последним данным, в результате атаки пострадали восемь человек, в том числе шестеро детей.

МИД Белоруссии расценил атаку на автобус со школьниками как террористический акт. После случившегося белорусские следователи срочно выехали в Россию.

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