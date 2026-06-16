ВСУ атаковали бригаду скорой помощи в Брянской области Три человека пострадали при атаке ВСУ на машину скорой помощи под Брянском

В Брянской области в результате атаки ВСУ на машину скорой помощи пострадали трое медицинских работников, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук в МАКСе. Инцидент произошел в деревне Кветунь Трубчевского района.

В деревне Кветунь Трубчевского района ВСУ целенаправленно атаковали автомобиль скорой помощи, который спешил на вызов. Ранены фельдшер, водитель и медсестра, — написал Ковальчук.

Все пострадавшие были оперативно доставлены в медицинское учреждение. Водитель и фельдшер госпитализированы для дальнейшего лечения и наблюдения врачей.

Медсестра получила необходимую медицинскую помощь. После осмотра ей назначили амбулаторное лечение.

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До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинские беспилотники атаковали частный сектор в поселке городского типа Куйбышево. Он отметил, что в результате удара три жилых дома по одной из улиц получили повреждения.