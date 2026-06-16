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16 июня 2026 в 22:13

ВСУ атаковали бригаду скорой помощи в Брянской области

Три человека пострадали при атаке ВСУ на машину скорой помощи под Брянском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Брянской области в результате атаки ВСУ на машину скорой помощи пострадали трое медицинских работников, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук в МАКСе. Инцидент произошел в деревне Кветунь Трубчевского района.

В деревне Кветунь Трубчевского района ВСУ целенаправленно атаковали автомобиль скорой помощи, который спешил на вызов. Ранены фельдшер, водитель и медсестра, — написал Ковальчук.

Все пострадавшие были оперативно доставлены в медицинское учреждение. Водитель и фельдшер госпитализированы для дальнейшего лечения и наблюдения врачей.

Медсестра получила необходимую медицинскую помощь. После осмотра ей назначили амбулаторное лечение.

Ранее пять человек получили ранения в Белгородской области в результате атак Вооруженных сил Украины, сообщил оперативный штаб региона. Четверо из них направлены в больницу, еще один отказался от госпитализации.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинские беспилотники атаковали частный сектор в поселке городского типа Куйбышево. Он отметил, что в результате удара три жилых дома по одной из улиц получили повреждения.

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