Раскрыты последствия атак ВСУ на Белгородскую область Пять человек пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область

Пять человек получили ранения в Белгородской области в результате атак Вооруженных сил Украины, сообщил оперативный штаб региона в Telegram-канале. Четверо из них направили в больницу, еще один отказался от госпитализации.

Очередные атаки ВСУ на нашу область, пострадали пять человек. В селе Погромец Волоконовского округа дрон нанес удар по автомобилю, двоих пострадавших доставили в Волоконовскую ЦРБ. <…> В поселке Красная Яруга в результате детонации FPV-дрона мужчина получил осколочное ранение затылочной области. <…> В Белгородском округе в районе села Черемошное при атаке дрона на «Газель» пострадали двое, — сообщили в оперштабе.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинские беспилотники атаковали частный сектор в поселке городского типа Куйбышево. Он отметил, что в результате удара три жилых дома по одной из улиц получили повреждения.

В правительстве ЛНР также рассказали, что в результате ночной атаки беспилотников ВСУ на Кременской муниципальный округ ЛНР загорелись здания сельского клуба и библиотеки в селе Новоникольском. По данным властей, в библиотеке огнем уничтожены книжные фонды.