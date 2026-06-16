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16 июня 2026 в 21:18

Раскрыты последствия атак ВСУ на Белгородскую область

Пять человек пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Пять человек получили ранения в Белгородской области в результате атак Вооруженных сил Украины, сообщил оперативный штаб региона в Telegram-канале. Четверо из них направили в больницу, еще один отказался от госпитализации.

Очередные атаки ВСУ на нашу область, пострадали пять человек. В селе Погромец Волоконовского округа дрон нанес удар по автомобилю, двоих пострадавших доставили в Волоконовскую ЦРБ. <…> В поселке Красная Яруга в результате детонации FPV-дрона мужчина получил осколочное ранение затылочной области. <…> В Белгородском округе в районе села Черемошное при атаке дрона на «Газель» пострадали двое, — сообщили в оперштабе.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинские беспилотники атаковали частный сектор в поселке городского типа Куйбышево. Он отметил, что в результате удара три жилых дома по одной из улиц получили повреждения.

В правительстве ЛНР также рассказали, что в результате ночной атаки беспилотников ВСУ на Кременской муниципальный округ ЛНР загорелись здания сельского клуба и библиотеки в селе Новоникольском. По данным властей, в библиотеке огнем уничтожены книжные фонды.

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