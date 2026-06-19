Названо число БПЛА, которые поразил «Купол Донбасса»

Система защиты неба «Купол Донбасса» нейтрализовала 17 украинских дронов в небе над ДНР, сообщил штаб обороны республики в Telegram-канале. Цели были поражены силами ПВО и мобильных огневых групп.

За прошедшие сутки над территорией ДНР системой «Купол Донбасса», силами ПВО и сводных мобильных огневых групп нейтрализовано и уничтожено 17 дронов противника, — сказано в сообщении.

Ранее губернатор Михаил Развожаев заявил, что два беспилотника ВСУ сбили в районе Северной стороны Севастополя. Он отметил, что в городе продолжается отражение атак украинских военных, работают ПВО и мобильные огневые группы.

До этого пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что российские средства ПВО за день отразили масштабную атаку украинских беспилотников над рядом регионов РФ. В период с 07:00 до 20:00 мск были перехвачены и уничтожены 234 украинских БПЛА самолетного типа.

Прежде военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что ВСУ могут нарастить интенсивность атак беспилотников на территорию России уже осенью. По его словам, Киев делал ставку не только на увеличение количества дронов, но и на параллельное развитие ракетной программы с привлечением европейских союзников.