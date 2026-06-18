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18 июня 2026 в 16:09

Военэксперт ответил, способны ли ВСУ усилить атаки дронов на Россию

Военэксперт Кнутов: ВСУ могут усилить атаки дронов на Россию уже осенью

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
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Вооруженные силы Украины могут нарастить интенсивность атак беспилотников на территорию России уже осенью, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, Киев делает ставку не только на увеличение количества дронов, но и на параллельное развитие ракетной программы с привлечением европейских союзников.

Может быть, ВСУ смогут наносить удары 1 тыс. дронов за раз по регионам РФ уже осенью. Это будет происходить не каждый день. К этому моменту Киев также готовится реализовать ракетную программу. Украина договорилась с Европой модернизировать ракету «Нептун» до уровня «Нептун-2». Кроме этого, европейцы помогут ВСУ в создании баллистической ракеты FP-9. Это еще советское оружие «Точка-У», которое было модернизировано до «Грома», потом до «Грома-2», а затем до «Сапсана». Мы, кстати, уничтожали заводы, где эти ракеты пытались делать. Сейчас ставка делается на производство оружия, расположенное в европейских странах, поэтому мы должны готовиться к увеличению интенсивности атак, — пояснил Кнутов.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что Киев атакует Москву, чтобы повлиять на позицию президента США Дональда Трампа по украинскому конфликту. По его мнению, Вооруженные силы Украины применяют не только военные, но и психологические методы, делая столицу России главной целью своих ударов.

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