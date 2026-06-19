Развожаев назвал число сбитых в Севастополе беспилотников ВСУ Развожаев: два беспилотника ВСУ сбили в районе Северной стороны Севастополя

Два беспилотника ВСУ сбили в районе Северной стороны Севастополя, заявил губернатор Михаил Развожаев в МАКСе. Он отметил, что в городе продолжается отражение атак украинских военных, работают ПВО и мобильные огневые группы. Глава города призвал жителей покинуть открытые пространства.

В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Уже сбито два БПЛА в районе Северной стороны, — написал Развожаев.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что один человек погиб, еще 12 мирных жителей пострадали в результате атак беспилотников ВСУ на территорию ДНР. По его данным, в Калининском районе Горловки дрон атаковал автозаправочный комплекс.

До этого БПЛА ВСУ атаковал автомобиль в поселке Красная Яруга Белгородской области, в результате чего пострадала врач местной ЦРБ. Женщина обратилась за помощью в городской стационар.

Кроме того, врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук заявил, что в селе Чуровичи ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотником по автомобилю, в котором находились мать и две ее дочери. В результате атаки обе девочки получили ранения, состояние одной из них оценивается как тяжелое.