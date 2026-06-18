Врач ЦРБ пострадала в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области

БПЛА ВСУ атаковал автомобиль в поселке Красная Яруга Белгородской области, в результате чего пострадала врач местной ЦРБ, сообщает оперштаб региона в Telegram-канале. Женщина обратилась за помощью в городской стационар. В больнице № 2 Белгорода ей диагностировали акубаротравму.

Очередные удары со стороны ВСУ. За медицинской помощью обратилась врач Краснояружской ЦРБ, которая пострадала в результате атаки дрона на автомобиль в поселке Красная Яруга, — говорится в сообщении оперштаба.

Ранее мэр города Иван Приходько заявил, что один человек погиб, восемь пострадали при атаке ВСУ на Горловку. По его словам, украинские военные нанесли удар по Калининскому району.

До этого губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в Рыльске при атаке украинских БПЛА 58-летняя женщина получила осколочное ранение правой голени. В деревне Гирьи Беловского района при ударе беспилотника ВСУ по частному дому пострадала 74-летняя пенсионерка. Обе пострадавшие госпитализированы.