Вооруженные силы Украины несут значительные потери среди операторов беспилотников и специалистов противовоздушной обороны в Черниговской области, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. Последний комбинированный удар российских войск подтвердил потери как среди операторов БПЛА, так и среди специалистов ПВО и пехоты.

В Черниговской области несут большие потери подразделения 3-го батальона 114-й отдельной бригады теробороны, — отметил источник.

Ранее рядовой вспомогательного огня 120-мм миномета 53-го разведывательного батальона ВСУ Анатолий Манкаль сообщил, что командование ВСУ обещало солдатам отпуск за пленение военнослужащих ВС РФ. По его словам, в учебном центре обучались женщины, которые проходили обучение наравне с мужчинами.

Также сообщалось, что украинские военные сожгли ветхие жилые дома в селе Большая Рыбица Сумской области, где ранее хранились тела погибших солдат ВСУ. По словам источника в российских силовых структурах, во время временного перемирия российские войска позволили противнику вывезти трупы. Он добавил, что судьба останков в настоящее время неизвестна.