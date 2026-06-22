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22 июня 2026 в 07:39

ВСУ несут значительные потери среди операторов БПЛА

ВСУ несут большие потери среди операторов БПЛА и специалистов ПВО под Черниговом

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
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Вооруженные силы Украины несут значительные потери среди операторов беспилотников и специалистов противовоздушной обороны в Черниговской области, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. Последний комбинированный удар российских войск подтвердил потери как среди операторов БПЛА, так и среди специалистов ПВО и пехоты.

В Черниговской области несут большие потери подразделения 3-го батальона 114-й отдельной бригады теробороны, — отметил источник.

Ранее рядовой вспомогательного огня 120-мм миномета 53-го разведывательного батальона ВСУ Анатолий Манкаль сообщил, что командование ВСУ обещало солдатам отпуск за пленение военнослужащих ВС РФ. По его словам, в учебном центре обучались женщины, которые проходили обучение наравне с мужчинами.

Также сообщалось, что украинские военные сожгли ветхие жилые дома в селе Большая Рыбица Сумской области, где ранее хранились тела погибших солдат ВСУ. По словам источника в российских силовых структурах, во время временного перемирия российские войска позволили противнику вывезти трупы. Он добавил, что судьба останков в настоящее время неизвестна.

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