Военнослужащие 3-го армейского корпуса Южной группировки войск сорвали попытку ВСУ перебросить подкрепление в Константиновку ДНР. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 21 июня?

Удар по логистике ВСУ

Военнослужащие 3-го армейского корпуса Южной группировки успешно предотвратили попытку ВСУ перебросить подкрепления в Константиновку ДНР. Кроме того, они ликвидировали склад с материальными средствами украинской армии, сообщило Министерство обороны РФ.

«В ходе разведывательных мероприятий был выявлен полевой склад материальных средств ВСУ. После подтверждения цели и уточнения координат информация была оперативно передана артиллерийским расчетам. Артиллеристы Южной группировки войск нанесли точный удар по выявленному объекту. В результате огневого поражения на складе начался пожар, что привело к его полному уничтожению», — говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, попытку переброски подкрепления в Константиновку также сорвали бойцы Южной группировки.

«Операторы войск беспилотных систем 3-го армейского корпуса Южной группировки сорвали попытку ВСУ доставить подкрепление в Константиновку. <...> В ходе разведки операторы беспилотных систем выявили автомобиль ВСУ, который двигался по направлению к Константиновке. Операторы ударных дронов оперативно подняли БПЛА в воздух и нанесли удар по машине», — сообщили в Минобороны.

Там подчеркнули, что срыв попытки противника осуществить переброску подкрепления лишил его возможности своевременно усилить свои подразделения в районе Константиновки и способствовал дальнейшему продвижению российских подразделений.

Уничтожили 180 беспилотников самолетного типа ВСУ за сутки

За сутки подразделения группировки войск «Север» вывели из строя 41 пункт управления беспилотниками, 180 дронов самолетного типа, 49 тяжелых БПЛА «Баба-яга» и восемь наземных робототехнических комплексов. Об этом проинформировал начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.

«Противник потерял свыше 220 военнослужащих, 24 автомобиля. Также вскрыты и уничтожены САУ Paladin и гаубица М114 производства США, три миномета, четыре квадроцикла, 41 пункт управления БПЛА, а также 180 БПЛА самолетного типа, 49 тяжелых боевых дронов R-18 („Баба-яга“) и восемь НРТК», — сообщил офицер.

Поразили пять роботизированных платформ ВСУ

В российском военном ведомстве заявили, что военнослужащие 25-й армии группировки «Запад» ликвидировали пять беспилотных платформ ВСУ у Красного Лимана в ДНР.

«Операторы FPV-дронов войск беспилотных систем в составе группировки войск „Запад“ уничтожили несколько наземных роботизированных комплексов подразделений ВСУ в районе Красного Лимана Донецкой Народной Республики», — отмечается в публикации.

На кадрах объективного контроля, предоставленных военным ведомством, видны прямые попадания FPV-дронов и уничтожение различных типов дистанционно управляемых роботизированных комплексов подразделений ВСУ в количестве пяти единиц.

Штурмовые отряды 25-й общевойсковой армии продолжают уничтожение разрозненных подразделений ВСУ в Красном Лимане. Применяя ударные беспилотники по робототехнике ВСУ, операторы срывают контратаки, ротации и подвоз боеприпасов и личного состава противника на свои позиции на окраинах города.

Ликвидировали дроны-матки самолетного типа ВСУ на Запорожье

Расчеты беспилотной авиации в составе группировки войск «Восток» в Запорожской области сбили разведывательные беспилотники самолетного типа Vector, БПЛА с FPV-дронами на борту и тяжелые ударные гексакоптеры «Баба-яга», сорвав воздушную атаку противника, сообщили в Минобороны России.

«В ходе воздушной разведки воздушного пространства в Запорожской области расчеты радиолокационных станций группировки „Восток“ обнаружили приближающиеся ударные и разведывательные беспилотники противника. По выявленным объектам нанесли огневое поражение операторы ударных БПЛА. В результате уничтожены разведывательные беспилотники самолетного типа „Vector“, БПЛА самолетного типа с FPV-дронами на борту, а также тяжелые ударные гексакоптеры типа „Баба-яга“», — заявили в МО.

Действия подразделений воздушного прикрытия позволили предотвратить удары по позициям войск и сорвать воздушную атаку противника. Уничтожение беспилотных аппаратов пресекло ведение противником воздушной разведки и не допустило ударов по позициям российских подразделений.

Кроме того, разведывательный расчет БПЛА группировки «Восток» обнаружил перемещение малых пехотных групп ВСУ по открытой местности и в лесополосах. Получив координаты, операторы ударных БПЛА нанесли огневое поражение по выявленным целям. Уничтожение живой силы противника в укрытиях и на марше сорвало попытку ВСУ провести ротацию на передовых позициях, пресекло накопление резервов противника и предотвратило возможные контратаки на данном участке фронта.

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