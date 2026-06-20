Слабое место «Яги» и зачистка Красного Лимана: новости СВО к вечеру 20 июня

Раскрыты детали зачистки Красного Лимана, российские войска уничтожили цеха по производству беспилотников ВСУ, названо число граждан, покинувших Украину с 2022 года. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 20 июня, читайте в материале NEWS.ru.

Снайпер раскрыл секрет уничтожения «Бабы-яги» с первого выстрела

Для уничтожения тяжелого украинского дрона «Баба-яга» с первого выстрела необходимо поразить аккумуляторный отсек, являющийся наиболее уязвимым местом беспилотника, заявил российский снайпер с позывным Семен из 428-го полка группировки войск «Центр». Он добавил, что за один день ему удалось уничтожить два таких дрона.

По словам Семена, сбитая точным выстрелом «Баба-яга» при падении способна зацепиться за ветви деревьев и сохранить относительную целостность конструкции. Однако при столкновении с землей в большинстве случаев происходит подрыв боевой части.

Истребитель Су-34М разнес место хранения беспилотников ВСУ

Истребитель-бомбардировщик Су-34М нанес удар по месту хранения украинских БПЛА под Харьковом. Как уточнили в Министерстве обороны России, в результате склад уничтожен, это подтверждено кадрами объективного контроля.

Помимо этого, Вооруженные силы России в течение суток нанесли удары по объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, которые использовались Вооруженными силами Украины. По данным ведомтсва, также были поражены цеха производства и места хранения беспилотников ВСУ дальнего действия.

Минобороны раскрыло детали зачистки Красного Лимана

Подразделения 67-й мотострелковой дивизии ВС РФ зачистили от бойцов ВСУ 47 зданий в Красном Лимане в Донецкой Народной Республике. Как уточнили в Министерстве обороны, в южной части города завершается уничтожение блокированной группы военнослужащих 120-й бригады теробороны.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Также за сутки ликвидированы до 30 бойцов ВСУ и несколько единиц техники. Среди них — бронеавтомобиль «Джура», пикап, САУ Paladin (155 мм, производства США) и шесть наземных роботизированных комплексов.

ВС РФ взяли под огневой контроль важную трассу в ДНР

Как сообщил командир артиллерийского дивизиона 103‑го мотострелкового полка Южной группировки с позывным Резвый, у противника осталась одна трасса для снабжения в Константиновке, которая находится под контролем ВС РФ. Он отметил, что если на старте операции по освобождению города ВСУ еще пытались контратаковать, то сейчас они постепенно покидают Константиновку. В МО РФ данную информацию не комментировали.

Вместе с этим российские операторы БПЛА наладили постоянное боевое патрулирование трассы Р-280 «Новороссия». Как сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, в этом районе сбивают в том числе беспилотники Hornet с искусственным интеллектом.

На Украине назвали число граждан, покинувших страну с 2022 года

С 2022 года Украину покинули более 5,7 млн человек, заявил уполномоченный по правам человека в стране Дмитрий Лубинец. Он отметил, что данные передало Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.

В свою очередь глава офиса миграционной политики Украины Василий Воскобойников рассказал, что ежегодная убыль населения республики равняется около 300 тыс. человек. По его словам, страна находится в состоянии физического вымирания.

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