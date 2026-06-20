Снайпер раскрыл секрет уничтожения «Бабы-Яги» с первого выстрела Снайпер Семен заявил, что БПЛА «Баба-Яга» можно сбить с первого выстрела

Российский снайпер с позывным Семен из 428-го полка группировки войск «Центр» раскрыл секрет уничтожения тяжелого украинского дрона «Баба-Яга» с первого выстрела — необходимо поразить аккумуляторный отсек, являющийся наиболее уязвимым местом беспилотника. Он рассказал РИА Новости, что за один день ему удалось уничтожить два таких дрона.

Чтобы с первого выстрела сбить «Бабу-Ягу», нужно попасть сразу в аккумулятор, грубо говоря, в батарейный отсек — это слабое место. При попадании в аккумулятор появляются искры и происходит возгорание. Дрон сразу вырубается и камнем падает вниз, — заявил собеседник агентства.

По словам Семена, сбитая точным выстрелом «Баба-Яга» при падении способна зацепиться за ветви деревьев и сохранить относительную целостность конструкции, однако при столкновении с землей в большинстве случаев происходит подрыв боевой части.

Ранее военкор Александр Сафиулин сообщил, что два снайпера 30-й бригады группировки «Центр» за одну неделю в зоне спецоперации уничтожили свыше 180 беспилотников противника. Он рассказал, что военнослужащие ведут борьбу с вражескими дронами с применением специальных боеприпасов. Для поражения крупных целей используются бронебойные и зажигательные патроны.