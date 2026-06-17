«Снимали глазки»: стало известно о необычной задаче снайперов в зоне СВО

Снайперские пары группировки «Центр» уничтожили три ударных гексакоптера «Баба-Яга» ВСУ во время выполнения задач на Новопавловском направлении, рассказал РИА Новости командир взвода 428-го полка с позывным Рус. По его словам, во время одной из последних операций бойцы прикрывали штурмовые группы на так называемой дороге жизни в Днепропетровской области.

Крайнюю боевую задачу мы выполняли, прикрывали штурмовые группы на «дороге жизни» в Днепропетровской области на новопавловском направлении. Работали по дронам противника — ударным «Баба-Яга», снимали «глазки» (уничтожали разведывательные дроны ВСУ. — NEWS.ru), уничтожали FPV-дроны. В прошлую задачу три ударных гексакоптера противника были уничтожены, — сказал Рус.

Снайперские пары выдвигаются на передовые позиции вместе со штурмовыми подразделениями для защиты от ударных беспилотников противника, отметил командир. Он уточнил, что работа ведется на дистанции до 400 метров, а за последние две недели были уничтожены три вражеских дрона.

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