Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 июня 2026 в 06:13

«Снимали глазки»: стало известно о необычной задаче снайперов в зоне СВО

Снайперы группировки ВС РФ «Центр» уничтожили три дрона «Баба-Яга» ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Снайперские пары группировки «Центр» уничтожили три ударных гексакоптера «Баба-Яга» ВСУ во время выполнения задач на Новопавловском направлении, рассказал РИА Новости командир взвода 428-го полка с позывным Рус. По его словам, во время одной из последних операций бойцы прикрывали штурмовые группы на так называемой дороге жизни в Днепропетровской области.

Крайнюю боевую задачу мы выполняли, прикрывали штурмовые группы на «дороге жизни» в Днепропетровской области на новопавловском направлении. Работали по дронам противника — ударным «Баба-Яга», снимали «глазки» (уничтожали разведывательные дроны ВСУ. — NEWS.ru), уничтожали FPV-дроны. В прошлую задачу три ударных гексакоптера противника были уничтожены, — сказал Рус.

Снайперские пары выдвигаются на передовые позиции вместе со штурмовыми подразделениями для защиты от ударных беспилотников противника, отметил командир. Он уточнил, что работа ведется на дистанции до 400 метров, а за последние две недели были уничтожены три вражеских дрона.

Ранее стало известно, что ВС РФ за сутки освободили в Красном Лимане 35 зданий, а также уничтожили до 30 украинских военнослужащих. В Константиновке российские бойцы освободили свыше 100 зданий и ликвидировали более 100 военных ВСУ.

Регионы
ВС РФ
снайперы
дроны
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились новые подробности о российской вакцине от рака
В России могут изменить срок индексации страховых пенсий
Врач ответила, в каком случае при отравлении в отеле нужно бить тревогу
Клаву Коку обязали оплатить долги за коммунальные услуги
«Снимали глазки»: стало известно о необычной задаче снайперов в зоне СВО
Снайперы уничтожили БПЛА над «дорогой жизни»: успехи ВС РФ к утру 17 июня
МВД разместило новую карточку розыска сбежавшего из РФ журналиста Бабченко
Нутрициолог объяснила, как собрать здоровый обед на шведском столе
Месси вошел в тройку лучших бомбардиров чемпионатов мира
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 17 июня
Аэропорт в одном крупном российском городе закрылся
В Анапе объявили угрозу атаки БПЛА
Мейвезера обвинили в мошенничестве из-за покупки часов за $200 тысяч
G7 пообещала увеличить поставки средств ПВО Украине
В Москве ПВО уничтожила два БПЛА
На Крымском мосту временно остановили движение автомобилей
США нанесли удар по судну наркоторговцев в Тихом океане
Эксперт оценил размер будущей пенсии сварщиков в России
Росстат зафиксировал рост средней зарплаты в Москве
В школах может появиться новый спортивный онлайн-модуль
Дальше
Самое популярное
Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду
Общество

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду

Пятно под ногтем — повод для паники? Онколог объяснила, когда бить тревогу
Общество

Пятно под ногтем — повод для паники? Онколог объяснила, когда бить тревогу

Посадите в июне — сад укроет ковром из розово-малиновых звезд. Многолетник цвета пустынного заката для ярких акцентов
Общество

Посадите в июне — сад укроет ковром из розово-малиновых звезд. Многолетник цвета пустынного заката для ярких акцентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.