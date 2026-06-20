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20 июня 2026 в 12:29

Российские войска уничтожили цеха по производству беспилотников ВСУ

Минобороны России: за сутки уничтожены места хранения дальних беспилотников ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
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Вооруженные силы России в течение суток нанесли удары по объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, которые использовались Вооруженными силами Украины, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. Также были поражены цеха производства и места хранения беспилотников ВСУ дальнего действия.

Ранее Минобороны сообщило, что российские средства ПВО сбили за сутки 740 беспилотников ВСУ самолетного типа. Также были уничтожены 13 управляемых авиабомб и 2 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Также сообщалось, что Вооруженные силы России в ночь на 18 июня ударили по энергетическим объектам Украины в ответ на террористические атаки Киева. Были поражены склад горюче-смазочных материалов в населенном пункте Борисполь-2 Киевской области и нефтеперерабатывающий завод Затурино в Полтавской области.

Ранее в Минобороны рассказали, что российские военнослужащие с помощью ФАБ-3000 уничтожили последнюю артерию снабжения ВСУ в Красном Лимане. По данным ведомства, речь шла о переправе через Северский Донец.

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