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20 июня 2026 в 12:18

Минобороны раскрыло детали зачистки Красного Лимана

Минобороны: ВС России зачистили 47 зданий в Красном Лимане

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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Подразделения 67-й мотострелковой дивизии ВС РФ зачистили от бойцов ВСУ 47 зданий в Красном Лимане в ДНР, сообщили в МАКСе Минобороны. При этом в южной части города завершается уничтожение блокированной группы военнослужащих 120-й бригады теробороны.

Подразделения 67-й мотострелковой дивизии <...> овладели пятью опорными пунктами противника и очистили от украинских боевиков 47 зданий, — говорится в сообщении.

Также за сутки ликвидированы до 30 бойцов ВСУ и несколько единиц техники. Среди них — бронеавтомобиль «Джура», пикап, САУ Paladin (155 мм, производства США) и шесть наземных роботизированных комплексов.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что российские войска в результате наступления в северо-западной части Красного Лимана заняли семь опорных пунктов и 48 зданий. Отмечается, что штурмовые группы 25-й армии продолжали операцию по ликвидации рассеянных формирований ВСУ в данной местности.

До этого пресс-служба Минобороны РФ заявила, что военнослужащие ВС РФ за сутки освободили в Красном Лимане 35 зданий, а также уничтожили до 30 украинских солдат. В Константиновке российские бойцы освободили свыше 100 зданий и ликвидировали более 100 военных ВСУ.

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