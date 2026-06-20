Ракетный удар по Белгороду 20 июня: что известно, сколько жертв, разрушения

Ракетный удар по Белгороду 20 июня: что известно, сколько жертв, разрушения

ВСУ нанесли ракетные удары по Белгороду утром 20 июня, сообщили в региональном оперштабе. Что известно, где были прилеты, сколько жертв и пострадавших?

Что известно о ракетном ударе по Белгороду 20 июня

Утром 20 июня ВСУ по крайней мере три раза пытались нанести ракетные удары по Белгородской области, следует из публикаций СМИ и Telegram-каналов. Первый пришелся на 08:00, в Белгороде и области объявляли ракетную опасность, через 20 минут сигнал угрозы отменили.

«Белгород и Белгородский округ дважды подверглись ракетным обстрелам ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет», — сообщил оперштаб Белгородской области в своем Telegram-канале.

По сообщениям местных Telegram-каналов, под ударом оказался Белгородский округ.

«После громких звуков над Белгородским округом поднимается столб дыма. Подробности пока неизвестны», — сообщил Telegram-канал «Жесть Белгород».

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Позже, в 09:50, в Белгороде, а также в Белгородском и Шебекинском округах была вновь объявлена ракетная опасность. Сигнал угрозы отменили через 10 минут, о последствиях не сообщается.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию. Врио губернатора региона Александр Шуваев также не комментировал информацию о ракетных ударах.

Где были удары ВСУ в Белгородской области 20 июня, сколько пострадавших

В своем Telegram-канале Шуваев сообщил, что за минувшие сутки ВСУ 90 раз атаковали территорию Белгородской области. Под удары попали Алексеевский, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Корочанский, Красненский, Краснояружский, Новооскольский, Прохоровский, Ракитянский, Старооскольский, Шебекинский и Яковлевский округа.

«Противник совершил семь обстрелов с применением авиации, артиллерии и реактивных систем залпового огня. Также три раза производил сбросы взрывных устройств с БПЛА. Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 127 беспилотников. Получили ранения три человека в Волоконовском, Грайворонском и Шебекинском округах», — сообщил Шуваев.

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Оперштаб Белгородской области утром 20 июня сообщил о еще двух пострадавших.

«В Шебекинском округе в районе села Чураево FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль. Водителя с осколочными ранениями лица, плеча, грудной клетки и ног бригада скорой транспортирует в городскую больницу № 2 г. Белгорода. В селе Волчья Александровка Волоконовского округа от детонации дрона мужчина получил осколочные ранения плеча и бедра. Он самостоятельно обратился в Волоконовскую ЦРБ. Необходимая помощь оказана, пострадавший отпущен домой», — сообщили в оперштабе.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Сколько БПЛА сбили над Россией в ночь на 20 июня

Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 187 украинских БПЛА самолетного типа.

Дроны уничтожали над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Астраханской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.

Всего за сутки, сообщили в МО РФ, над Россией были сбиты 740 украинских БПЛА самолетного типа, 13 управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

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