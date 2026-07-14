Сенаторы потребовали рассказать всю правду об ударе по школе в Иране

Сенаторы потребовали рассказать всю правду об ударе по школе в Иране Сенаторы в США потребовали от Пентагона раскрыть отчет об ударе по школе в Иране

Группа из 25 американских сенаторов потребовала от Пентагона полный отчет о расследовании удара США по школе для девочек в иранском округе Минаб, унесшего жизни более 120 детей, следует из письма законодателей, с которым ознакомилось РИА Новости. Документ был передан руководству военного ведомства еще в апреле, однако его результаты до сих пор не обнародованы.

Министерство должно безотлагательно предоставить конгрессу полный текст расследования без каких-либо сокращений, а также представить конкретный план [дальнейших действий], — сказано в документе.

Сенаторы установили крайний срок предоставления информации конгрессу — 20 июля. Помимо полного отчета, они требуют подготовить незасекреченную версию для публикации, разработать план по устранению выявленных недостатков и провести специальный брифинг для членов законодательного органа.

Нападение на учебное заведение произошло 28 февраля, в первый день совместных ударов США и Израиля по объектам на территории Ирана. Атака была нанесена по школе для девочек в южном округе Минаб. По предварительным данным, в результате инцидента погибли около 120 детей, а общее число жертв составило не менее 175 человек.

Ранее были опубликованы результаты опроса, согласно которым почти 80% американцев считают, что конфликт между США и Ираном будет затяжным. За месяц доля респондентов, придерживающихся такого мнения, выросла с 65% до 79%. Еще 60% участников исследования выразили опасения, что возможное закрытие Ормузского пролива приведет к перебоям в поставках и росту цен на топливо.