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20 июня 2026 в 10:46

ВСУ дважды ударили ракетами по Белгороду и области

Белгород и Белгородский округ дважды подверглись ракетным атакам со стороны ВСУ

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
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Белгород и Белгородский округ дважды за утро подверглись ракетным ударам со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил региональный оперативный штаб в Telegram-канале. В ведомстве уточнили, что пострадавших, по предварительной информации, нет.

Белгород и Белгородский округ дважды подверглись ракетным обстрелам ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет, — говорится в сообщении.

Ранее в оперштабе сообщили, что в селе Погромец Волоконовского округа Белгородской области в результате атаки FPV-дрона ВСУ на автомобиль пострадала женщина. Мирная жительница получила ушибы головы и бедра.

Также в оперштабе сообщили, что беспилотник ВСУ атаковал автомобиль в поселке Красная Яруга Белгородской области, в результате чего пострадала врач Краснояружской больницы. Женщина обратилась за помощью в городской стационар. В больнице № 2 Белгорода ей диагностировали акубаротравму.

До этого сообщалось, что в Энергодаре пожилой мужчина получил ранение в результате атаки беспилотника ВСУ на жилой дом. Он получил осколочное ранение бедра и был доставлен в медицинское учреждение.

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