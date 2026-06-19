Пожилой житель Энергодара получил ранение после удара БПЛА

Пожилой житель Энергодара получил ранение в результате атаки беспилотника на жилой дом, сообщил глава города Максим Пухов в соцсетях. Инцидент произошел 19 июня.

Дрон атаковал жилой дом, расположенный на проспекте Строителей. В результате удара пострадал местный житель 1947 года рождения. Мужчина получил осколочное ранение бедра. После происшествия его доставили в медицинское учреждение.

Ранее Пухов писал о пострадавшем мирном жителе, который получил травмы в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины на участке автодороги Великая Белозерка — Энергодар. Пострадавшему оказали медицинскую помощь.

До этого в Белгородской области был ранен ребенок после детонации взрывного устройства ВСУ. В оперштабе отметили, что он получил проникающее ранение легкого, множественные осколочные ранения лица и находится в тяжелом состоянии.

В то же время губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что при ударе беспилотника ВСУ по грузовику в Нововладимировке погиб мужчина. Губернатор добавил, что в регионе из-за действий украинских военных также пострадали пять человек.