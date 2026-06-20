Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 20 июня: где есть, как купить

Несколько АЗС в Крыму и Севастополе продолжают отпускать бензин и дизтопливо в свободной продаже. Что с бензином 20 июня, какие АЗС работают?
Что с бензином и ДТ в Севастополе 20 июня, какие АЗС работают
Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что на ряде заправок в Севастополе топливо 20 июня будет в свободной продаже.
С полудня 20 июня бензин различных марок и дизтопливо будут в свободной продаже на восьми заправках сети «АТАН». Развожаев сообщил, что бензин можно купить на АЗС «АТАН» на:
- Качинском шоссе (АИ-92, АИ-95 Ultra, ДТ Ultra);
- ул. Хрусталева, 74Г (АИ-92, АИ-95 Ultra);
- Столетовском пр. (АИ-92, ДТ Ultra);
- проспекте Победы, 1 (АИ-92);
- в поселке Гончарное (АИ-92, ДТ Ultra);
- в Инкермане (АИ-92, ДТ Ultra).
На двух АЗС «АТАН» (ул. Генерала Мельника в Севастополе и в Балаклаве) в свободной продаже доступно дизтопливо ДТ Ultra.
Продажа бензина на большинстве АЗС сети «ТЭС» продолжается по QR-кодам, предупредил Развожаев, но на двух заправках-«близнецах» на трассе «Таврида» можно купить топливо в свободной продаже. Кроме того, в свободной продаже есть дизтопливо ДТ New Power.
«Продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена», — напомнил Развожаев.
Какова ситуация с топливом в Крыму 20 июня, где есть бензин
«Крымское информационное агентство» сообщило, что 20 июня бензин и дизельное топливо в городах Крыма доступны в свободной продаже на 34 АЗС.
- В Керчи бензина в свободной продаже нет. Дизель доступен на АЗС «АТАН» на ул. Орджоникидзе, ул. Горького, ул. Маршала Еременко и на трассе «Таврида» (поселок Багерово и село Приозерное). Газ есть на ул. Войкова и на трассе «Таврида».
- В Ялте дизтопливо продается на АЗС в поселке Виноградное.
- В Феодосии есть бензин АИ-95 на Керченском шоссе. Дизтопливо в свободной продаже доступно на нескольких заправках на Керченском, Симферопольском и Севастопольском шоссе, а также в Коктебеле. Газовые автомобили заправляет АЗС RED PETROL в Первомайском.
- В Алуште в свободной продаже есть только дизтопливо на заправках «АТАН» (ул. Симферопольская, ул. Виноградная, Нижняя Кутузовка).
- В Судаке дизтопливо есть на Феодосийском и на Восточном шоссе.
- В Джанкое на АЗС дизтопливо доступно в селах Голубинка и Приятное Свидание. Природный газ есть на АЗС в Табаченском.
- В Красноперекопске в свободной продаже есть только СПГ на АЗС «АТАН» (ул. Таврическая).
- В Ленинском районе (село Батальное) на АЗС «Грифон» были в свободной продаже АИ-95 и ДТ. Также сообщили, что доступен АИ-92 в селе Луговом (АЗС «ТЭС»). На других заправках («ТЭС» и «АТАН») доступно только дизтопливо (села Октябрьское, Мысовое, Красногорка, поселок Ленино).
- В Кировском на АЗС «ТЭС» на автодороге А-291 в свободной продаже днем 19 июня были бензин АИ-92, АИ-95 и дизтопливо.
Что известно о новых путях поставок топлива в Крым
Глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, что власти полуострова уделяют первоочередное внимание потребностям сельского хозяйства в топливе: в Крыму стартовала уборка ранних зерновых.
Министр топлива и энергетики региона Владимир Воронкин отметил, что сейчас на полуострове установлена разная стоимость топлива для физических и юридических лиц. Власти прорабатывают вопрос поставок топлива из дополнительных источников.
«В настоящее время дополнительно прорабатываются меры по организации доставки светлых нефтепродуктов по сухопутному пути», — отметил Воронкин в ходе прямой линии.
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