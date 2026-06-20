Тысячи жителей и гостей Крыма остались без света

Тысячи жителей и гостей Крыма остались без света Три поселка остались без электричества в Крыму из-за аварии в электросетях

В Симферопольском районе Республики Крым произошло аварийное отключение электроэнергии, затронувшее три поселка городского типа — Гвардейское, Комсомольское и Грэсовский, сообщает ГУП РК «Крымэнерго» в мессенджере МАКС. Причиной инцидента стали повреждения в электрических сетях.

На месте аварии оперативно развернуты ремонтные бригады энергетиков, которые проводят необходимые восстановительные работы. Точный характер повреждений пока не раскрывается, однако компания незамедлительно отреагировала на случившееся. По предварительным данным, подача электричества потребителям должна быть восстановлена к 17:00.

Ранее сообщалось, что в День России жители крымского города Симферополя и Симферопольского района остались без электроснабжения. Причиной отключения стали повреждения на сетях. Аварийно-восстановительные работы проводились оперативно, к вечеру ситуация нормализовалась.

Кроме того, временно исполняющий обязанности главы региона Егор Ковальчук сообщил, что в Новозыбкове Брянской области в результате удара украинских беспилотников получил повреждения объект энергетической инфраструктуры. Коммунальщики оперативно принялись устранять последствия атаки БПЛА.