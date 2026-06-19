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19 июня 2026 в 13:01

Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 19 июня: где и как можно купить

Пустое табло АЗС «АТАН» в Симферополе Пустое табло АЗС «АТАН» в Симферополе Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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Бензин и дизельное топливо будут доступны в свободной продаже в Крыму и Севастополе на нескольких заправочных станциях. Что известно о ситуации с бензином в Крыму и Севастополе сегодня, 19 июня?

Где свободно можно купить бензин и дизтопливо в Севастополе 19 июня

По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, на семи автозаправочных станциях «АТАН» можно будет купить топливо марок АИ-92 и АИ-95 Ultra и ДТ Ultra.

«АЗС 61, Верхнесадовое (АИ-92, АИ-95 Ultra, ДТ Ultra), АЗС 81, ул. Хрусталева, 62 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra), АЗС 82, Камышовое шоссе, 7В (АИ-92, ДТ Ultra), АЗС 84, Столетовский пр., 5 (АИ-92, ДТ Ultra), АЗС 161, Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-92, ДТ Ultra), АЗС 167, Балаклава, ул. Новикова, 51Б (ДТ Ultra), АЗС 168, Инкерман, Симферопольское шоссе, 18А (АИ-92, ДТ Ultra)», — написал он.

Развожаев отметил, что продажа топлива на сети АЗС «ТЭС» будет осуществляться по QR-кодам.

«Важно. На двух АЗС „ТЭС“ („близнецы“ на трассе „Таврида“) сегодня свободная продажа топлива: Верхнесадовский муниципальный округ, А-291, 259-й километр, 1 и Верхнесадовский муниципальный округ, А-291, 259-й километр, 3. На всех АЗС „ТЭС“ сегодня в свободной продаже ДТ New Power. Продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена», — уточнил губернатор Севастополя.

Очередь на АЗС в Симферополе Очередь на АЗС в Симферополе Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Что известно о ситуации с топливом в Крыму 19 июня

Министр топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин во время прямой линии заявил, что власти прорабатывают вопрос поставок топлива на полуостров из дополнительных источников.

«К сожалению, мы ограничены источниками поставок светлых нефтепродуктов, но в настоящее время еще дополнительно прорабатываются меры по организации доставки светлых нефтепродуктов по сухопутному пути», — отметил он.

Воронкин уточнил, что на сегодняшний день стоимость топлива в Крыму варьируется от 79 до 85 рублей.

Глава администрации города Саки Юлия Предыбайло в авторском Telegram-канале заявила, что с 10:00 мск на АЗС «АТАН» на улице Евпаторийское шоссе, 79Б и Евпаторийское шоссе, 80В будет доступно топливо в свободной продаже.

«На ул. Евпаторийское шоссе, 79Б — АИ-100 (ориентировочно на 50 машин). Евпаторийское шоссе, 80В — АИ-92 (ориентировочно на 100 машин), ДТ Ultra (ориентировочно на 100 машин). С 10:00 в продаже на АЗС „ТЭС“ — АИ-95 (ориентировочно на 100 машин)», — рассказала она.

Предыбайло добавила, что продажа доступна не более 20 литров в один топливный бак, налив в канистры запрещен.

Глава администрации города Судака Кирилл Чебышев в Telegram-канале заявил, на некоторых заправках «АТАН» и «ТЭС» будут доступны к свободной продаже марки бензина АИ-92, АИ-95 Ultra и ДТ Ultra.

«На ул. Восточное шоссе: бензин марки АИ-92 в количестве пяти тонн, АИ-95 Ultra в количестве трех тонн и ДТ Ultra в количестве пяти тонн. На ул. Феодосийское шоссе, 14: бензин марки АИ-92 в количестве пяти тонн и ДТ Ultra в количестве пяти тонн. На АЗС „ТЭС“ на ул. Феодосийское шоссе, 12А сегодня с 10.00 будут доступны: бензин марки АИ-95 — три тонны, а также ДТ в объеме трех тонн», — пояснил Чебышев.

В оперштабе Крыма напомнили, что нормы провоза жидкостей по Крымскому мосту не изменились.

«В автомобиле можно перевозить до 100 литров разрешенных жидкостей сверх топлива в баке — в том числе бензин и дизельное топливо в канистрах, воду и другие жидкости», — говорится в сообщении оперштаба.

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