Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 июня 2026 в 12:36

Ситуация в аэропортах России сегодня, 19 июня: отмены, задержки, что в Сочи

Аэропорт Сочи Аэропорт Сочи Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Росавиация 19 июня вводила ограничения на полеты в российских регионах. Какая сейчас складывается ситуация в российских аэропортах, где наблюдаются отмены и задержки рейсов?

Ситуация в аэропорту Сочи 19 июня, изменение расписания

В аэропорту Сочи ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены дважды. В 12:23 по московскому времени запрет на полеты был снят.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — уточнили в Росавиации.

На фоне приостановки полетов более 20 самолетов на вылет из Сочи были задержаны. Изменения в расписании коснулись рейсов в Анталью, Уфу, Екатеринбург, Челябинск, Москву, Нижневартовск, Нижний Новгород, Казань, Самару, Сыктывкар, Иваново, Санкт-Петербург, Ульяновск, Нижнекамск, Оренбург, Екатеринбург и Томск, следует из данных онлайн-табло аэропорта.

На прилет 19 июня были отменены рейсы в Сочи из Оренбурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Москвы.

Пресс-служба воздушной гавани сообщила, что все службы аэропорта готовы к работе после снятия ограничений.

«Авиакомпании обо всех изменениях проинформируют своих пассажиров. <…> Пассажиры могут отслеживать всю необходимую информацию по своему рейсу на онлайн-табло в терминале, на сайте аэропорта, авиакомпаний, а также внимательно слушать аудиообъявления в терминале», — говорится в сообщении.

Какова ситуация в аэропортах Москвы 19 июня

Аэропорты Домодедово и Жуковский были закрыты 19 июня в 12:20 по московскому времени.

Из Жуковского 19 июня был отменен вылет в город Ош. В Домодедово рекомендовали пассажирам уточнять актуальный статус рейса через авиакомпанию или онлайн-табло.

Столичные аэропорты Внуково и Шереметьево работают штатно. Воздушные гавани продолжают обслуживание пассажиров и выполнение рейсов российских и зарубежных авиакомпаний в соответствии с суточным планом полетов.

Какова ситуация в аэропортах Краснодара и Геленджика

Росавиация 19 июня сообщила, что временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Краснодарского края сказались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Геленджика и Краснодара.

Из Краснодара, согласно данным онлайн-табло аэропорта, задерживаются рейсы на вылет в Стамбул, Москву, Санкт-Петербург. На прилет задержаны самолеты из Москвы, Казани, Санкт-Петербурга, Батуми.

В аэропорту Геленджика в 11:46 мск были сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Согласно данным онлайн-табло, из Геленджика в пятницу отменены два рейса в Москву.

Читайте также:

Обстановка в Крыму 19 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

Возвращение лета и переменная облачность: погода в Москве в выходные

Запрос на судмедэкспертизу, химиотерапия, продажа вещей: как живет Лерчек

Россия
аэропорты
самолеты
новости
Мария Баранова
М. Баранова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Подмосковье выплатят компенсации всем пострадавшим после атаки ВСУ
Песков: Россия продолжит наносить удары по объектам на Украине
Агроном рассказал, как правильно хранить овощи
Врач перечислила неожиданные причины внезапных синяков на теле
Песков назвал «впечатляющими» съемки последствий ударов по Украине
Восьмилетняя девочка погибла в Подмосковье после атаки БПЛА
Песков: Путину докладывают об атаках дронов на Москву несколько раз в день
В Кремле указали на нежелание Киева вести переговоры с Москвой
Песков дал совет Европе по переговорам
Садовник объяснила, как не погубить цветы за время отпуска
Стало известно, сколько домов в Подмосковье повреждены после атаки ВСУ
Силы ПВО сбили еще 10 украинских дронов, летевших на Москву
Лавров принял участие в важном мероприятии под председательством Путина
Раскрыто, чем чревато для Британии использование активов РФ для помощи ВСУ
Энергетик оценил вероятность послабления санкций США на российскую нефть
Ситуация в аэропортах России сегодня, 19 июня: отмены, задержки, что в Сочи
Молодая пара погибла под окнами многоэтажки в Петербурге
В СВР сравнили перспективы вступления в ЕС Украины и Молдавии
В Минобороны заявили о тысячах сбитых дронов за неделю
«Завлекательные картины»: в СВР раскрыли главную ложь Европы Украине
Дальше
Самое популярное
Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая
Семья и жизнь

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака
Семья и жизнь

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.