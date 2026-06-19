Ситуация в аэропортах России сегодня, 19 июня: отмены, задержки, что в Сочи

Ситуация в аэропортах России сегодня, 19 июня: отмены, задержки, что в Сочи

Росавиация 19 июня вводила ограничения на полеты в российских регионах. Какая сейчас складывается ситуация в российских аэропортах, где наблюдаются отмены и задержки рейсов?

Ситуация в аэропорту Сочи 19 июня, изменение расписания

В аэропорту Сочи ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены дважды. В 12:23 по московскому времени запрет на полеты был снят.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — уточнили в Росавиации.

На фоне приостановки полетов более 20 самолетов на вылет из Сочи были задержаны. Изменения в расписании коснулись рейсов в Анталью, Уфу, Екатеринбург, Челябинск, Москву, Нижневартовск, Нижний Новгород, Казань, Самару, Сыктывкар, Иваново, Санкт-Петербург, Ульяновск, Нижнекамск, Оренбург, Екатеринбург и Томск, следует из данных онлайн-табло аэропорта.

На прилет 19 июня были отменены рейсы в Сочи из Оренбурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Москвы.

Пресс-служба воздушной гавани сообщила, что все службы аэропорта готовы к работе после снятия ограничений.

«Авиакомпании обо всех изменениях проинформируют своих пассажиров. <…> Пассажиры могут отслеживать всю необходимую информацию по своему рейсу на онлайн-табло в терминале, на сайте аэропорта, авиакомпаний, а также внимательно слушать аудиообъявления в терминале», — говорится в сообщении.

Какова ситуация в аэропортах Москвы 19 июня

Аэропорты Домодедово и Жуковский были закрыты 19 июня в 12:20 по московскому времени.

Из Жуковского 19 июня был отменен вылет в город Ош. В Домодедово рекомендовали пассажирам уточнять актуальный статус рейса через авиакомпанию или онлайн-табло.

Столичные аэропорты Внуково и Шереметьево работают штатно. Воздушные гавани продолжают обслуживание пассажиров и выполнение рейсов российских и зарубежных авиакомпаний в соответствии с суточным планом полетов.

Какова ситуация в аэропортах Краснодара и Геленджика

Росавиация 19 июня сообщила, что временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Краснодарского края сказались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Геленджика и Краснодара.

Из Краснодара, согласно данным онлайн-табло аэропорта, задерживаются рейсы на вылет в Стамбул, Москву, Санкт-Петербург. На прилет задержаны самолеты из Москвы, Казани, Санкт-Петербурга, Батуми.

В аэропорту Геленджика в 11:46 мск были сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Согласно данным онлайн-табло, из Геленджика в пятницу отменены два рейса в Москву.

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