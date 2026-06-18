Запрос на судмедэкспертизу, химиотерапия, продажа вещей: как живет Лерчек

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) продолжает лечение от рака четвертой стадии. Как сейчас складывается ее личная жизнь, почему прокуратура запросила проведение повторной медэкспертизы?

Чем известна Лерчек

Валерия Чекалина родилась 6 октября 1996 года в Тольятти, окончила Высшую школу бизнеса МГУ. Стала известной благодаря блогу в социальных сетях, позднее создала личный бренд косметики.

В 2020 году Лерчек вошла в первую десятку самых коммерчески успешных российских блогеров в Instagram (деятельность в РФ запрещена). По оценке журнала Forbes, ее годовой доход только от рекламы в соцсети составил $610 тыс.

Что известно о личной жизни Лерчек

Лерчек с 2012 по 2024 год состояла в браке с Артемом Чекалиным, с которым познакомилась во время учебы в университете. У них в 2016 году в Москве родились двойняшки Алиса и Богдан, в 2022 году в Майами — сын Лев. Пара не раскрывала причины развода.

После развода Чекалина приняла участие в шоу «Звезды в джунглях», где у нее завязались отношения с женатым рэпером Natan. Позднее блогер объяснила, что не знала о семейном положении певца, и призналась, что ей стыдно за флирт с ним. Лерчек уточнила, что у них не было интимных отношений, только поцелуи.

Сейчас Лерчек состоит в отношениях с тренером по танцам Луисом Сквиччиарини. В феврале 2026 года у пары родился сын Даниэль.

Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какие обвинения были предъявлены Лерчек

В марте 2023 года в отношении Валерии Чекалиной было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов. СК РФ установил, что блогер привлекла супруга и своих родственников в качестве пособников для сокрытия доходов.

Затем Лерчек и Артему Чекалину предъявили новое обвинение — в легализации доходов, добытых преступным путем. Блогер закрыла перед налоговой долг более чем в 600 млн рублей, дело о неуплате налогов было прекращено.

С октября 2024 года блогер находилась под домашним арестом по делу о незаконном выводе из России 250 млн рублей. В апреле Артема Чекалина приговорили к семи годам колонии и штрафу 194 млн, признав его виновным в выводе средств в ОАЭ по подложным документам. С Чекалиной был снят домашний арест. На фоне лечения от рака ей избрали другую меру пресечения — запрет определенных действий.

Что известно о болезни Лерчек

Луис Сквиччиарини вскоре после рождения их с Лерчек ребенка сообщил, что у Чекалиной нашли метастазы в легких. Блогеру сделали операцию на позвоночнике, потому что, как утверждает ее молодой человек, несколько позвонков начали разрушаться. Позднее был объявлен диагноз.

«Рак желудка четвертой стадии с метастазами в позвоночнике, ногах и, возможно, легких. Уже подтвержденный диагноз», — написал Сквиччиарини в соцсетях.

По словам возлюбленного Лерчек, ей нельзя делать операцию по удалению части желудка, так как это может усугубить ситуацию.

«Врачи сказали, что операция в нашем случае не поможет, так как метастазы уже разошлись и удаление может сделать их еще больше. Наш вариант — „химия“», — пояснил он.

Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) и Луис Сквиччиарини Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Чем сейчас занимается Лерчек

Валерия Чекалина продолжает лечение от рака. Накануне ее возлюбленный опубликовал кадры в социальных сетях, показав, как блогер проходит химиотерапию в домашних условиях. Лерчек продемонстрировала препарат, который был закреплен в поясной сумке, а также катетер на своем теле.

«Мы вчера приехали на седьмую „химию“ в госпиталь, прокапали первый препарат. И последний препарат, так как не нужно, чтобы капельница висела, он висит на тебе и по трубочкам под давлением капается. Это очень классно, что можно больше времени дома с детьми проводить», — объяснил Сквиччиарини.

Вдобавок он рассказал, что Лерчек продолжает страдать от выпадения полей зрения, а также мучается с отеками на фоне химиотерапии.

17 июня также стало известно, что прокуратура направила в столичный суд заявление о назначении Чекалиной повторной комплексной судебно-медицинской комиссионной экспертизы. Поводом стали общественные возмущения насчет того, что блогер в дни лечения была замечена тренирующейся в спортзале, говорится в документах.

В мае Лерчек устроила распродажу своих брендовых вещей. На самом мероприятии она не присутствовала. В прошлом году ее мать также искала покупателей для люксовой одежды блогера. Тогда она заявила о непростом финансовом положении семьи.

«Наша семья переживает очень сложные времена. Мне больно смотреть на слезы дочери. Финансовое положение наше тоже непростое», — сказала она.

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