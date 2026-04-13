Суд вынес приговор Чекалину: какой срок, реакция, что будет с Лерчек

Блогера Артема Чекалина приговорили к семи годам колонии и штрафу в 194 млн, признав его виновным в выводе средств в ОАЭ по подложным документам. Что об этом известно, какой была его реакция на решение суда?

Какой приговор вынесли Чекалину, что с Лерчек

В 2024 году Артема Чекалина, а также его бывшую супругу Валерию Чекалину (Лерчек) и их партнера Романа Вишняка обвинили в выводе 251 млн рублей от продаж в сети фитнес-марафона в Объединенные Арабские Эмираты на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

10 апреля прокурор запросил Чекалину наказание в виде 7,5 года колонии со штрафом 196 млн рублей. Сегодня, 13 апреля, Гагаринский суд Москвы приговорил блогера к семи годам колонии и штрафу в 194 млн.

Услышав срок наказания, блогер отвел глаза и посмотрел вверх, сообщает Telegram-канал Super. Решение вступило в силу, Чекалин взят под стражу в зале суда. Его защита планирует обжаловать приговор.

Чекалин частично признал вину, однако с квалификацией дела не согласился. По его словам, речь должна идти об уклонении от уплаты налогов, а не о нарушении валютного законодательства.

Перед судебным заседанием блогер заявил, что идет на слушание «с чистой совестью». Лерчек в зале суда не присутствовала. По словом Чекалина, на завтра у нее назначен кус химиотерапии.

Блогер просил условный срок, ссылаясь на наличие троих несовершеннолетних детей.

Артем Чекалин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Им и так тяжело, что мама болеет, непонятно, что будет. У нее завтра очередной курс химиотерапии. Но в то же время я иду с чистой совестью, потому что знаю: в том, в чем меня обвиняют, я не виновен», — сказал он.

Чекалин признался, что предупредил наследников о том, что может не вернуться с судебного заседания домой. На него он пришел сразу с вещами.

«В выходные пришлось сказать детям, что, возможно, я не вернусь домой. Были детские слезы, детское разочарование», — заявил он.

16 марта с Чекалиной сняли домашний арест. Ей избрали другую меру пресечения — запрет определенных действий. Сейчас она не может ходить на судебные заседания на фоне лечения от рака четвертой стадии.

12 апреля блогер обратилась к суду с просьбой проявить милосердие к ее бывшему мужу и попросила «не забирать отца у детей». Чекалина отметила, что не знает, удастся ли ей побороть болезнь.

«И я, и дети, мы рассчитываем на него. Он нужен им, ведь я не знаю, что будет со мной через три месяца, год или пять лет. Если судьба сложится так, и меня больше не будет, я должна знать, что папа будет рядом с ними. Наша принцесса Алиса, которая всегда очень нежно ложится Артему на плечо, целует нежно в щечку и шепчет: „Папочка, я тебя так люблю“, будет рыдать ночами, если ее рыцаря не будет рядом! Этого я не переживу! Не забирайте отца у детей», — написала она.

