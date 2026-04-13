«Сказал детям, что не вернусь»: Чекалин сделал признание перед судом

Блогер Артем Чекалин сказал своим детям, что может не вернуться с судебного заседания по делу о выводе 250 млн рублей в ОАЭ. По его словам, дочь и сыновья плакали, передает корреспондент NEWS.ru.

В выходные пришлось сказать детям, что, возможно, я не вернусь домой. Были детские слезы, детское разочарование, — подчеркнул блогер.

Чекалина обвиняют в незаконных валютных операциях на сумму более 250 млн рублей. Деньги, как полагает следствие, были получены от продажи фитнес-марафонов. Рассмотрение дела в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) приостановлено из-за онкологического заболевания.

Гособвинение запросило для Чекалина 7,5 лет колонии общего режима и штраф около 200 млн рублей. Защита настаивает на оправдании.

Между тем юрист Илья Русяев заявил, что прекращение уголовного преследования Чекалина возможно при использовании механизма, связанного с налоговым отказом. Он пояснил, что такой вариант допускается, но окончательное решение будет зависеть от позиции суда и того, признает ли он это основание допустимым.