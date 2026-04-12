Юрист ответил, есть ли у суда основания для смягчения наказания мужу Лерчек Юрист Русяев: коллизия с налоговым отказом может смягчить наказание Чекалину

Бывший муж блогера Лерчек Артем Чекалин может рассчитывать на прекращение уголовного дела через коллизию с налоговым отказом, заявил NEWS.ru юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев. Однако он подчеркнул, что решение будет зависеть от того, сочтет ли суд это обстоятельство приемлемым.

9 апреля 2026 года следователь вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту неуплаты налогов, поскольку все недоимки были погашены, что подтвердила ФНС. На следующий день адвокаты подали ходатайство о прекращении основного дела, сославшись на пункт 5 части 1 статьи 27 УПК РФ: уголовное преследование не может продолжаться при наличии неотмененного постановления об отказе в возбуждении дела по тем же обстоятельствам. Прокурор против удовлетворения ходатайства возразил, и судья взяла документы для изучения в совещательной комнате. Исход целиком зависит от того, признает ли суд налоговый и валютный составы достаточно связанными между собой, чтобы применить эту норму, — сказал Русяев.

Юрист отметил, что при назначении наказания суд обязан учесть смягчающие обстоятельства. Второй реальный путь к смягчению судьбы — это досудебное соглашение о сотрудничестве, добавил он.

Роман Вишняк, третий фигурант дела, уже воспользовался именно этим механизмом (досудебное соглашение о сотрудничестве. — NEWS.ru) и получил 2,5 года вместо запрошенных прокуратурой для Артема 7,5 лет. По главе 40.1 УПК РФ соглашение возможно по тяжким составам, к которым относится часть 3 статьи 193.1 УК РФ, и гарантирует, что наказание не превысит половины максимального срока. Условие одно: обвиняемый должен предоставить следствию реально ценную информацию, помочь в розыске активов или изобличении иных участников схемы. Без содержательного сотрудничества прокурор такое соглашение не одобрит, — объяснил Русяев.

По словам собеседника, формально в законе существует статья 76.1 УК РФ, предусматривающая освобождение от ответственности при полном возмещении ущерба по экономическим делам. Но требуется не просто погасить долг, а перечислить в бюджет двукратную сумму ущерба, причем обвиняемый должен привлекаться к ответственности впервые, пояснил он.

Ранее Лерчек, проходящая лечение от рака желудка, обратилась в суд с просьбой проявить милосердие к ее бывшему мужу. Его обвиняют в выводе более 250 млн рублей за границу, прокурор запросил для него 7,5 года колонии со штрафом 196 млн рублей.