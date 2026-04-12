12 апреля 2026 в 13:45

Юрист ответил, есть ли у суда основания для смягчения наказания мужу Лерчек

Юрист Русяев: коллизия с налоговым отказом может смягчить наказание Чекалину

Артем Чекалин Артем Чекалин Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Бывший муж блогера Лерчек Артем Чекалин может рассчитывать на прекращение уголовного дела через коллизию с налоговым отказом, заявил NEWS.ru юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев. Однако он подчеркнул, что решение будет зависеть от того, сочтет ли суд это обстоятельство приемлемым.

9 апреля 2026 года следователь вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту неуплаты налогов, поскольку все недоимки были погашены, что подтвердила ФНС. На следующий день адвокаты подали ходатайство о прекращении основного дела, сославшись на пункт 5 части 1 статьи 27 УПК РФ: уголовное преследование не может продолжаться при наличии неотмененного постановления об отказе в возбуждении дела по тем же обстоятельствам. Прокурор против удовлетворения ходатайства возразил, и судья взяла документы для изучения в совещательной комнате. Исход целиком зависит от того, признает ли суд налоговый и валютный составы достаточно связанными между собой, чтобы применить эту норму, — сказал Русяев.

Юрист отметил, что при назначении наказания суд обязан учесть смягчающие обстоятельства. Второй реальный путь к смягчению судьбы — это досудебное соглашение о сотрудничестве, добавил он.

Роман Вишняк, третий фигурант дела, уже воспользовался именно этим механизмом (досудебное соглашение о сотрудничестве. — NEWS.ru) и получил 2,5 года вместо запрошенных прокуратурой для Артема 7,5 лет. По главе 40.1 УПК РФ соглашение возможно по тяжким составам, к которым относится часть 3 статьи 193.1 УК РФ, и гарантирует, что наказание не превысит половины максимального срока. Условие одно: обвиняемый должен предоставить следствию реально ценную информацию, помочь в розыске активов или изобличении иных участников схемы. Без содержательного сотрудничества прокурор такое соглашение не одобрит, — объяснил Русяев.

По словам собеседника, формально в законе существует статья 76.1 УК РФ, предусматривающая освобождение от ответственности при полном возмещении ущерба по экономическим делам. Но требуется не просто погасить долг, а перечислить в бюджет двукратную сумму ущерба, причем обвиняемый должен привлекаться к ответственности впервые, пояснил он.

Ранее Лерчек, проходящая лечение от рака желудка, обратилась в суд с просьбой проявить милосердие к ее бывшему мужу. Его обвиняют в выводе более 250 млн рублей за границу, прокурор запросил для него 7,5 года колонии со штрафом 196 млн рублей.

Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лукашенко признался, что больше всего любит делать при посещении храмов
Ученые раскрыли 40-летнюю тайну маскировки возбудителя сонной болезни
Нападающий «Салавата Юлаева» покинул лед на носилках в матче плей-офф КХЛ
«Калечить психику»: Песков рассказал, что Киев делает с христианами
Патриарх Кирилл поздравил глав древних восточных Церквей с Пасхой
Разоблачение лунной миссии, заговор, жалобы на пенсию: как живет Юрий Лоза
Появились подробности разговора Лукашенко и Путина
«Последний год»: Овечкин высказался о завершении спортивной карьеры
В МИД раскрыли, почему ВОЗ может не признать выход США из организации
Виновников взрыва на складе пиротехники во Владикавказе отправили в СИЗО
Серябкина сделала трогательное признание в особенный день
В российском регионе почва оказалась загрязнена опасными отходами
Актер Гальцев рассказал, как на него повлияла смерть Юрия Гагарина
Российские ученые готовятся создать мощнейшую атомную станцию на Луне
Испанские протестующие «сожгли» Нетаньяху
Пострадавшие от паводков дагестанцы начали получать выплаты
Папа римский выступил с обращением для православных христиан
Стоматолог потерял иглу в желудке у ребенка
Новое имя всплыло в разбирательстве между Блейк Лайвли и Джастином Бальдони
Роскосмос начал прием заявлений в отряд космонавтов через «Госуслуги»
Дальше
Самое популярное
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Экономика

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Общество

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона

Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля
Россия

Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля

