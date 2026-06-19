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19 июня 2026 в 11:20

Небо над российским городом временно закрыли ради безопасности

Росавиация ввела временные ограничения на полеты в аэропорту Сочи

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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В аэропорту Сочи введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщила пресс-служба Росавиации в мессенджере МАКС. Как пояснили в федеральном агентстве, меры предприняты с целью обеспечения безопасности.

Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в сообщении.

Ранее Росавиация сообщила, что Международный аэропорт Саратова также временно прекратил принимать и выпускать самолеты. По информации ведомства, ограничения были введены 19 июня около 10:50 по московскому времени.

До этого сообщалось, что авиакомпания «Победа» рассчитывает восстановить штатное расписание полетов в первой половине дня 19 июня. Сейчас ведется активная работа по нормализации расписания в московских аэропортах и сокращению временных отклонений до минимума.

Также временные ограничения были введены в воздушных гаванях Геленджика и Сочи Краснодарского края. Кроме того, на особый режим работы перешли аэропорты Внуково и Домодедово. Они принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.

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