Небо над российским городом временно закрыли ради безопасности Росавиация ввела временные ограничения на полеты в аэропорту Сочи

В аэропорту Сочи введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщила пресс-служба Росавиации в мессенджере МАКС. Как пояснили в федеральном агентстве, меры предприняты с целью обеспечения безопасности.

Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в сообщении.

Ранее Росавиация сообщила, что Международный аэропорт Саратова также временно прекратил принимать и выпускать самолеты. По информации ведомства, ограничения были введены 19 июня около 10:50 по московскому времени.

До этого сообщалось, что авиакомпания «Победа» рассчитывает восстановить штатное расписание полетов в первой половине дня 19 июня. Сейчас ведется активная работа по нормализации расписания в московских аэропортах и сокращению временных отклонений до минимума.

Также временные ограничения были введены в воздушных гаванях Геленджика и Сочи Краснодарского края. Кроме того, на особый режим работы перешли аэропорты Внуково и Домодедово. Они принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.