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19 июня 2026 в 01:47

Домодедово перевели на особый режим приема и отправки рейсов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация в Telegram-канале. В ведомстве уточнили, что такой порядок работы введен из-за корректировки параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

По данным Росавиации, аэропорт продолжает обслуживание рейсов. Однако все операции выполняются с учетом действующих ограничений и после необходимых согласований. Принятые меры направлены на обеспечение безопасности полетов.

Ранее стало известно, что аэропорт Внуково продолжает обслуживание рейсов в условиях временных ограничений на использование воздушного пространства. Прием и отправка самолетов осуществляются только по согласованию с соответствующими структурами, уточнили в ведомстве.

До этого авиакомпания «Победа» вынужденно корректировала расписание рейсов. Причиной стали временные ограничения, введенные в аэропортах Московского авиаузла.

В то же время пресс-служба Росавиации сообщила, что в аэропорту Сочи были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Отмечалось, что меры применялись второй раз за день.

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